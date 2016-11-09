﻿الصحف العالمية مصدومة: فوز ترامب كارثة تعزز قوة اليمين المتطرف و«الشعبوية»… أول رئيس بدون خبرة سياسية أو عسكرية وغير مؤهل لإدارة أكبر ترسانة نووية

لندن ـ «القدس العربي» من إبراهيم درويش: في صباح 9 تشرين الثاني/نوفمبر استفاق العالم على هزة في أمريكا تردد صداها في كل مكان عندما انتخبت رئيساً بلا خبرة سياسية أو عسكرية ولم يخدم في الجيش أبداً وقوام حياته هي عالم العقارات وتلفزيون الواقع. ورفضت أمريكا انتخاب «التجربة» وفضلت ثورة التغيير التي وعد بها دونالد ترامب (70 عاماً).

وقام الأخير بانتفاضة أمريكية ساعدته عليها الطبقة البيضاء غير المتعلمة المهمشة التي شعرت بأن البلد يخرج من تحت سيطرتها باسم «التصحيح السياسي» ودور الأقليات. وبفشل هيلاري كلينتون في تحقيق حلمها بأن تكون أول رئيسة أمريكية يتأخر تحقيقه لأجيال قادمة، خاصة أن أشكال التصويت تعبر عن تقبل لمواقف ترامب المهينة والعنصرية أو أن الشعب لا يأبه بهذه القضايا بل برسالة التغيير.

ويظل فوز ترامب من أكبر الخيبات الانتخابية وفشلاً للتوقعات واستطلاعات الرأي التي وضعت المرشحة الديمقراطية في المقدمة. صحيح أن المعسكر الديمقراطي لام مدير مكتب التحقيقات الفدرالية (أف بي آي) جيمس كومي على النتيجة. بعد تدخل الأخير الأسبوع الماضي وإعلانه فتح تحقيق برسائل وزيرة الخارجية السابقة الإلكترونية حيث قلب المزاج وأعطى ترامب زخماً جديداً إلا أن عوامل ظهور ترامب مرتبطة بالتغييرات التي تمر بها أمريكا وشعور قطاع من الأمريكيين بالتهميش والغضب تجاه المؤسسة الحاكمة في واشنطن التي بدت في «انتفاضة» ترامب منفصمة عن احتياجات الناس العاديين الذين يعملون بجهد. وسيكتب الكثير عن هذا الفصل «المأساوي» في تاريخ السياسة الأمريكية.

مأساة

وكما كتب ديفيد رمنيك في مجلة «نيويوركر» فانتخاب ترامب ليس أقل من تراجيديا للجمهورية الأمريكية وتراجيديا للدستور وانتصاراً في داخل أمريكا وخارجها للقوى الشعبوية «المحلية» والديكتاتورية والعنصرية والكارهة للمرأة.

وقال إن صعود ترامب للرئاسة هي «مناسبة مثيرة للمرض في تاريخ والليبرالية الديمقراطية. وفي 20 كانون الثاني/يناير سنودع أول رئيس أمريكي من أصول أفريقية – نودع رجلاً ذا كرامة وروح سمحة – وسنشاهد تنصيب دجال لم يفعل إلا القليل لمنع دعم القوى المعادية للأجانب والتفوق العنصري. ومن الصعوبة الرد على هذه المناسبة بدون الشعور بالقرف والقلق».

وقال إن المجتمع الأمريكي سيواجه الكثير من الأحداث البائسة من تعيين رئيس رجعي للمحكمة العليا إلى صعود اليمين العنصري من الجمهوريين في الكونغرس ورئيس يحتقر الحريات المدنية. وكراهية للآخر الهسباني والمسلم والأفريقي واليهود. والطريقة الوحيدة للنظر إلى هذه المناسبة هي من خلال اعتبارها فحصاً للجدية والعزيمة الأمريكية.

ويضيف أن انتصار ترامب يعتبر سحقاً للروح ومناسبة ستدخل البلاد في مرحلة من اللايقين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وستؤدي إلى تدهور وطني ومعاناة.

وعلق قائلاً «في الأيام المقبلة سيحاول المعلقون تطبيع المناسبة هذه وتطمين قرائهم ومشاهديهم بأفكار من أن «الحكمة البدهية» و»النزاهة الضرورية» للشعب الأمريكي. وسيحاولون التقليل من الوطنية الخبيثة والشعبوية التي دخلت في الدم والروح. وذكّر الكاتب بما قاله الكاتب البريطاني جورج أورويل عندما أشار إلى أن الرأي العام ليس حكيماً بالفطرة أكثر من كون الإنسان لطيفاً. فالناس يمكن أن يتصرفوا بطريقة ساذجة ومتهورة ومدمرة للذات كالأفراد. وكل ما يحتاجونه هو قائد يتمتع بدهاء وديماغوجية يقودهم إلى النصر. وأشار إلى أن المعلقين سيطلبون من القراء والمشاهدين عدم الانتباه للدور المدمر الذي لعبه جيمس كومي، مدير أف بي أي وتدخله وكذا تدخل الروس.

وسيطلب من الأمريكيين الاعتماد على المؤسسات الأمريكية واستقرارها وقدرتها على تدجين أي سياسي راديكالي حالة وصوله إلى الحكم. وسينظر لليبراليين على أنهم مغرورون منقطعون عن الواقع وكأن الديمقراطيين لا يعرفون الفقر والكفاح وسوء الحظ. ولا يوجد هناك سبب يدعو للاعتقاد أن ترامب وجماعته من روديو جولياني وكريس كريستي وبول رايان ومايك بينس سيحكمون بناء على التقاليد الجمهورية في الحكم.

أبعد عن الخيال

ورأت صحيفة «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها أن عبارة «الرئيس دونالد ترامب» هي ثلاث كلمات لم يكن عشرات الملايين الأمريكيين- وبقية العالم- من الناس يتخيلون أن تصبح مستقبل الولايات المتحدة. ورأت الصحيفة فوزه «ضربة قوية للوسائل الإعلامية ومؤسسات الاستطلاع ولقيادة حزب كلينتون الديمقراطي».

وتتساءل الصحيفة عن الرجل الذي أصبح الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة «فبعد عام ونصف عام من التغريدات الشاذة والخطابات غير المترابطة فإننا لا نعرف على حد اليقين من هو. فلا نعرف كيف سيدير الوظائف التنفيذية للرئاسة. ولا نعرف إن كان هناك تضارب للمصالح المالية خاصة أنه لم يكشف عن سجله الضريبي، خارقاً عرفاً مضى عليه 40 عاما.ً ولا نعرف إن كانت لديه القدرة على التركيز على أي شيء والتوصل إلى حكم عقلاني. ولا نعرف إن كانت لديه فكرة حول إدارة أكبر ترسانة نووية في العالم». وتضيف الصحيفة «هذا ما نعرفه: نعرف أن ترامب هو أكثر رئيس منتخب غير جاهز للمنصب في التاريخ الحديث».

ونعرف من خلال كلامه وأفعاله أنه غير صالح لقيادة أمة متنوعة من 320 مليون نسمة. ونعرف أنه هدد بمحاكمة وسجن منافسته السياسية. وقال إنه سيقوم بالحد من الحريات الصحافية ونعرف أنه يكذب بدون أي تأنيب للضمير». وأشارت الصحيفة إلى ما تعهد به ترامب من قطع الضرائب وإلغاء التأمين الصحي عن ملايين الأمريكيين وكيف أهان النساء والمسلمين والأفارقة واللاتينيين. وجمع حوله عصابة تضم قوى ظلامية من المعادين للسامية ودعاة التفوق العنصري الأبيض. وقالت إن الحديث عن التطرف اليميني وعلاقة ترامب ظاهرة من تغريدة كتبها ديفيد ديوك «حان الوقت لاستعادة أمريكا». وفي الخارج تعهد ترامب بإلغاء الاتفاقية النووية مع إيران واتفاقية الشراكة التجارية مع دول حوض المحيط الهادي وينتصل من اتفاقية المناخ التي وقعت في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي بباريس وأنه سيبدأ حرباً تجارية مع الصين. وتقول الصحيفة إن سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ ستعطي ترامب الفرصة لإعادة الغالبية المتطرفة وتحقيق ما يريده من تعيينات. وسيسيطر الجمهوريون على كل فرع من فروع الحكومة الفدرالية خاصة أنه لا توجد هناك رقابة على الرغبة بالانتقام عند ترامب.

وترى الصحيفة أن ترامب من خلال تحديه القيم السياسة للحزب الجمهوري فإنه فككه أولاً ومن ثم الحزب الديمقراطي. وتقول إن كراهية المرأة والعنصرية لعبتا دوراً في صعوده وكذا الرغبة الجامحة في التغيير الذي وضع أمريكا الآن على شفير الهاوية.

صدمة

وفي السياق وصفت صحيفة «واشنطن بوست» نتائج الانتخابات المثيرة للصدمة وفوز ترامب بأنها نتيجة لحملة انتخابية مثيرة مليئة بالجراح وانتهت نهاية صادمة. وقال دان بلاز، مراسل الصحيفة إن حملة المرشح الجمهوري لم تكن يوما جيدة وغير واضحة دائما- على الأقل للمراقبين. إلا أن ترامب كان يعتقد العكس ففي انتصار مثير للإعجاب أثبت خطأ تحليلات المحللين وترك انتصاره سؤالاً كبيراً مطروحاً أمام الجميع: ما هي طبيعة الرئيس الذي سيكونه وما هي البلد التي سيحكمها؟

وترى الصحيفة أنه من غير الممكن التقليل من طبيعة التحدي والمجهول الذي ينتظر الأمريكيين وكيف سيحكم ترامب وهل سيكون رئيساً فاعلاً؟

ورغم أن الموضوعات التي دعا إليها طوال الحملة الانتخابية وجذب من خلالها الناخبين هي الهجرة والتجارة والنظام والقانون إلا أنه لم يقدم خطة واضحة لعلاجها. وحتى الخطط التي قدمها لمتابعة هذه القضايا كانت تفتقد الدقة والتفاصيل.

ولكن حملته لم تكن عن ورقة بيضاء للسياسات بل مواجهة المؤسسة في واشنطن، وكانت انتفاضة أمريكية شعبوية ضد الحدود المفتوحة والعولمة التي شهدتها المجتمعات الغربية. وقال ترامب دائما إنه يشم رائحة «بريكسيت» أمريكية في طور التنفيذ – في إشارة للنصر غير المتوقع لدعاة الخروج من أوروبا في شهر حزيران/يونيو هذا العام- فقد أدهش انتصار دعاة الخروج المؤسسة والنخبة وغافلها على حين غرة. ويظل انتصاره أكثر إثارة للصدمة لأنه كان خارج التوقعات ومن أكبر الخيبات في التاريخ السياسي.

كيف حدث

وما حدث يوم الثلاثاء نصر تحقق بسبب تدفق الناخبين البيض في الأعم الأغلب وممن لا يحملون شهادات جامعية ويشعرون بالإهمال الاقتصادي ولم تهتم بهم واشنطن ونظرت إليهم النخبة الثقافية والسياسية والاقتصادية نظرة احتقار.

وكان هذا كافياً للإطاحة بكلينتون وحلمها بأن تصبح أول رئيسة في تاريخ الولايات المتحدة. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب الذي تهجم على المرأة والهسبانو وأحد المحاربين القدماء وصحافي من أصحاب الاحتياجات الخاصة ودعا لمنع المسلمين من دخول البلاد، مع أنه خفف من المنع لاحقاً وعدل كلامه سيفسح المجال لكل هذه الجماعات التي عارضها بشدة أثناء حملته الرئاسية. كما اقترح ترامب أنه لن يقبل نتائج الانتخابات إن لم يفز، وما هو شعور من عارضوه الآن وقد فاز؟

ورغم وصف كلينتون لداعمي حملته بأنهم جماعة من الذين يستحقون الشجب إلا أنها اعترفت أن ما يدعم حملته، على الأقل في جزء منه هو الشعور بالتهميش والقلق الاقتصادي.

فقد وصف أحد مستشاري المرشحة الديمقراطية هذا الشعور بأنه «غضب هادئ» يتم الحديث عنه في غرف المعيشة وحول طاولة الطعام، عن الإحباط من غياب اهتمام الحكومة بالأمريكيين الذين يعملون بجد. وأصبح وصف كلينتون لهذه الجماعة بمثابة صرخة تعبئة في الأشهر الأخيرة من الحملة. واجتذب ترامب جيشاً من الأتباع الذين رأوا فيه أداة لتحطيم من هم في السلطة وهز المؤسسة السياسية في واشنطن. وفي الوقت نفسه لعبت كراهية كلينتون دوراً كبيراً في خسارتها.

وترى الصحيفة أن ترامب نجح لأسباب عدة من السهل شرحها بطريقة استعادية وكان من الصعب ملاحظتها. فأخطاؤه التي تم التركيز عليها لم تكن مهمة في وقف الدعم له. فما لم يستطع الخبراء فهمه هو أن الكثير من الناس كانوا مستعدين لتجاوزها ومغفرة ذنوبه وعدم الاهتمام بأهم ما قيل عنه في أثناء ترشيحه. ولم يتم قياس هذه الاخطاء بطبيعة الرسالة التي كان يدعو لها وصدقها الكثيرون.

انتفاضة

وتقول الصحيفة «هذه انتفاضة قام بها أمريكيون فقدوا الثقة في المؤسسة وأعطاهم ترامب الصوت الذي لم يكونوا يملكونه من أجل تغيير أمريكا». وفي الوقت نفسه حاولت كلينتون تحويل الحملة والتركيز على مزاجه وفشلت. لكن هذا لا يلغي الأسئلة التي طرحها معسكرها حول قدرة ترامب لترجمة اسلوب الحملة لتتواءم مع مطالب منصب الرئاسة.

وتظل الأسئلة كثيرة حول طبيعة حكمه: كيف سيحكم؟ هل سيقوم بعقد علاقة قوية مع النواب الجمهوريين وقادتهم الذين قلل من قيمتهم؟

كما أن سياسته الخارجية افتقدت الانسجام والتماسك، ولم تعبر عن آيديولوجية واضحة. فهو على اليمين بشأن تخفيض الضرائب وعلى اليسار بشأن التجارة، وكانت تصريحاته قائمة على الحس والرغبة . ولكن ما كشف عنه ترامب هو أن الكثير من الأمريكيين لم يهتموا بالتماسك الآيديولوجي أو التصحيح السياسي. وفي الأيام الأخيرة من السباق الرئاسي ذهب ترامب إلى غيتيسبيرغ في بنسلفانيا وقدم خطاباً حدد فيه ما يريد عمله.

وكان خطاباً يشبه «عقد النواب الجمهوريين» عام 1994 مع أمريكا وتضمن سلسلة من التعهدات التي وصفها ترامب بأنها ستقوم بتنظيف «المستنقع» من المميزات والمصالح الخاصة لواشنطن. وتقول إن الانتخابات هذه كانت عن الأسس والمبادئ الأولى وأخرجت للعيان النقاش الحاد المتعلق بالقيم والمعتقدات التي يقوم عليها المجتمع.

وكانت انتخابات عن الأسئلة الكبرى المتعلقة بالعرق والجنس والدين وغياب المساواة الاقتصادية وكذلك العلاقات بين الحكومة المركزية والناس الذين لم يعودوا يثقون بها. كما كشفت عن الفجوة بين نخبة المجتمع ـ السياسية والاقتصادية والثقافية وبقية السكان.

وكانت في النهاية حملة حول هوية الأمة وأظهرت عن التوتر التي تعاني منه أمة في مرحلة انتقالية. وفي أحسن الحالات فإنها قد تؤدي إلى حوار بين قطاعات المجتمع والمواقف التي يشعر كل منها فريق بها والمتعلقة بكيفية تحويل امريكا إلى أمة عظيمة.

وفي أسوأ حالاتها تعطي صوتاً للعنصرية وكراهية المرأة ومعاداة السامية والتعصب الديني. كما كشفت الانتخابات عن التباينات في أمريكا المتغيرة. فقد وضعت الانتخابات جماعة ضد أخرى وأدت لتوترات في الحياة اليومية حتى بين الأصدقاء والجيران. وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي هذه التوترات ووسعت الخلافات.

فشل كلينتون

ورغم محاولة كلينتون عبور العاصفة التي خلقها ترامب والتكيف معها وكانت تمثل تاريخاً في طور الصناعة إلا أنها لم تستطع الحصول إلا على دفعة متواضعة في الطريق لأن تكون أول رئيسة للولايات المتحدة مثلما حصل باراك أوباما على دعم عندما أصبح أول رئيس أمريكي أسود. وما فعله ترامب هو اجتذاب القطاعات البيضاء غير المتعلمة التي تعيش في ريف الولايات المتأرجحة وحرمت المرشح الجمهوري ميت رومني عام 2012 من النصر. وفي الوقت نفسه فشلت كلينتون في اجتذاب القطاعات المتعلمة الشابة البيضاء التي لم تعجب برسالة ترامب وأضافتها للجماعات الهسبانية والسوداء والتي كانت وراء نجاح أوباما. وفي العادة ما تؤدي الإنتخابات الكبيرة لحل الخلافات وتعطي صورة عن مسار القائد الجديد. وبالنسبة لترامب فلو واصل مساره الذي اتبعه في أثناء حملته الإنتخابية فإن البلاد ستواصل مسار الإنقسام. وبعد مشاهدة الأمريكيين ولشهور الحملات الإنتخابية وبنوع من الخوف وتتبعهم المناظرات التلفزيونية وبأعداد كبيرة ومن ثم تدفقهم لصناديق الإقتراع. وكانوا يعرفون أن الإنتخابات لا تشبه أي انتخابات سابقة وكانوا يريدون نهايتها. والآن وقع الإختيار على المرشح غير المتوقع لكي يخرجهم من ذكريات الحملة ويرسم طريقا لهم ويثبت أنه قادر على نقل أمريكا- كما وعد- ويعيدها عظيمة، الأمريكيون ينتظرون والعالم كذلك.

إرث أوباما

وترى صحيفة «نيويورك تايمز» أن النتائج الرئاسية لا تعتبر رفضاً لكلينتون وحزبها فقط بل وتنصلاً من ميراث أوباما وتعبيراً عن قوة إئتلاف من عمال الياقات الزرق والطبقة العاملة الذين شعروا أن بلادهم تخرج من يديهم بسبب سنوات من العولمة والتعددية الثقافية. ووجدوا في ترامب الذي تزوج ثلاث مرات ويعيش في قصر مزين بالرخام من ثلاثة طوابق في «فيفث أفنيو» في نيويورك حامياً ومنافحاً عنهم. فقد مثل النجاح والعظمة التي شعر الكثير من أتباعه أنها غائبة عن حياتهم. وبالنسبة لكلينتون فهو يعبر عن نهاية مثيرة للدهشة لعائلة سياسية أثرت على الحزب الديمقراطي لجيل. فقد خسرت قبل 8 أعوام أمام الرئيس باراك أوباما في الانتخابات التمهيدية، وبدت وكأنها الخيار السهل والآمن بعد 16 عاماً من مغادرتها البيت الأبيض كسيدة أولى. وكانت مهيأة لأن تقوم بمهمتين إرث زوجها وكرئيسة.

وتعتبر هزيمتها تحولاً مدمراً للعالم الواسع الذي بنى عليه المستشارون والمخططون الاستراتيجيون الآلة الانتخابية القادرة على سحق جيش ترامب المشتت. واكتشفت كلينتون ليلة الانتخابات ضعفها في اجتذاب الناخبين الذين يبحثون عن التغيير، ولم تحصل على ثقة الأمريكيين بعد الكشف عن فضيحة الرسائل الإلكترونية ولم تستطع إقناع الأمريكيين المحرومين اقتصاديا أنها قادرة على تلبية احتياجاتهم. ومن هنا فقد كانت نتائج انتخابات الثلاثاء بمثابة توبيخ من أصحاب الياقات الزرق البيض والعمال الذين شكلوا قاعدة الحزب الديمقراطي منذ فرانكلين روزفلت إلى كلينتون. إلا أنها ومستشاريها اعتقدوا أن ولايات مثل ميتشغن وويسنكسون ستظل وفية للتقاليد الديمقراطية. وأنها قادرة على تكرار نجاح اوباما من خلال تعبئة القوى الليبرالية بدلاً من ملاحقة أجندة متواضعة كتلك التي اتبعها زوجها قبل 24 عاماً. وتردد البيض الذين ساهموا في انتخاب أول رئيس أسود للاصطفاف وراء إمرأة بيضاء. وتعتبر هزيمة كلينتون ساحقة بالنسبة للملايين الذين هتفوا وراءها بأنهم يصنعون التاريخ وينتخبون أول امرأة للبيت الأبيض. ورأى البعض أن الانتخابات هي بمثابة استفتاء على التقدم الذي حصل في اتجاه حقوق المرأة في أمريكا وفرصة لمنحها الفرصة للحكم ورفض لرجل تسيّدت تصرفاته المشينة تجاه المرأة معظم حملته الانتخابية.