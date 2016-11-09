﻿إدارة لمهرجان تنفي «احتجاز» جميل راتب في تونس

تونس – «القدس العربي» : نفت الهيئة التنظيمية لمهرجان «أيام قرطاج السينمائية» ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول «احتجاز» الفنان المصري جميل راتب في أحد الفنادق، ولجوء وزارة الثقافة التونسية لدفع مصاريف إقامته لتمكينه من مغادرة البلاد بعد اختتام المهرجان.

وأصدرت الهيئة بيانا أكدت فيه أن «الفنان جميل راتب كان محل حفاوة وترحاب كبيرين وهو الوحيد الذي أعطى مدير أيام قرطاج السينمائية الأوامر بالتكفل بكل حاجياته خلال إقامته في تونس نظرا لوضعه الصحي الحرج». وأضافت البيان «راتب تعرض خلال إقامته في تونس إلى وعكة صحية استوجبت نقله إلى إحدى المصحات وقد تنقل معه شخصيا مدير المهرجان ورافقه حتى عودته إلى النزل، وتكفلت أيام قرطاج السينمائية بكل المصاريف الزائدة في النزل للفنان جميل راتب وليس وزارة الشؤون الثقافية كما تم تداوله».

وأشارت الهيئة إلى أن الفنان جميل راتب قرر قبيل مغادرته لتونس التبرع بكرسيه المتحرك، حيث طالب بنقله إلى أقرب جامع في العاصمة ومنحه لأحد المعوزين.

وكانت بعض وسائل الإعلام التونسية تحدثت عن منع الفنان جميل راتب من مغادرة النزل الذي أقام فيه بسبب عدم تسديد مصاريف إقامته هو ومرافقه، مشيرة إلى أنه أبلغ إدارة النزل بأن كامل مصاريف إقامته دُفعت من طرف إدارة «أيام قرطاج السينمائية»، و»عند الاتصال بمدير المهرجان إبراهيم لطيف رفض دفع المبلغ وأغلق الخط مما اضطر وزارة الشؤون الثقافية للتكفل فيما بعد بكل مصاريف جميل راتب والاعتذار منه».