﻿ممنوع دخول النساء صالون حلاقة الذقن في ألمانيا

برلين ـ ب أ: قد يكون إطلاق اللحية بلغ ذروته كاتجاه في الموضة ولكن هذا لم يمنع تزايد أعداد الرجال من أبناء الحضر ممن طلبوا معونة الخبراء في الحصول على لحية وسوالف أو حلاقة دقيقة ليصير شكلها مثالياً.

حتى الذقن الكاملة تتطلب تقصيراً منتظماً لتجنب مظهر أشعث وهذا تمخض عن حياة جديدة في محلات الحلاقة. فلا يشعر الكثير من أصحاب اللحى بالراحة في الصالونات المشتركة. فالرجل العصري يقدر الحرفية ممزوجة بمناخ يشعر بالسعادة. تدعى إحدى النساء القلائل اللائي يمتهن الحلاقة في ألمانيا جوزي فالر وتقدم للزبائن حلاقة رطبة ممتدة.

وتوضح فالر أنه في ظل «الحلاقة الرطبة في صالون الحلاقة، يتم تشذيب اللحية وحلقها ويتم تدليك الجلد والاعتناء به». وقبل هذه المرحلة يقوم المتخصص بإعداد الجلد وشعر اللحية بالضغط بفوطة ساخنة.

وأضافت: « وفي النهاية لتجنب حروق الموسى ولغلق المسام، تستخدم فوطة باردة». وتنصح فالر للحصول على حلاقة رطبة وسريعة كل يوم في المنزل، باستخدام موسى آمن وليس البلاستيكي الذي يستخدم مرة واحدة. ويتوقف اختيار الموسى الصحيح كثيرا على نوع شعرك وبشرتك. ومن المهم الاعتناء بالجلد قبل الحلاقة وبعدها.