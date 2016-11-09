﻿وفاة 5 أشخاص وإصابة أكثر من 50 بعد انقلاب «ترام» بلندن

لندن ـ الأناضول: توفي خمسة أشخاص، وجرح أكثر من 50 آخرين، جراء انقلاب ترام (قطار كهربائي) في العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء، حسب الشرطة.

وأضافت شرطة المواصلات العمومية في العاصمة، في بيان صحافي، أن شخصاً تم اعتقاله، للاشتباه في تسببه في الحادث، دون أن تفصح عن هويته، ولا تهمته.

وكشفت هيئة النقل في لندن أن الحادث وقع في نفق بعد اصطدام سيارة مع عربتي ترام. وفي السياق ذاته، قال فريق التحقيق في حوادث السكك الحديدية إنه توجه فورًا إلى موقع الحادث لجمع الأدلة للوقوف على الملابسات.

وأشار الى أنه لا يمكنهم «التسرع في إلقاء اللوم على أي جهة، إلى حين إكمال التحقيق».

وأظهرت مقاطع فيديو من مكان الحادث أعداداً كبيرة من سيارات الإسعاف، التي نقلت على وجه السرعة بعض الضحايا الذين تعرضوا لإصابات خطيرة.