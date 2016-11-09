﻿كاليفورنيا وماساتشوستس ونيفادا تصوت لصالح تقنين الماريجوانا

لوس انجليس ـ د ب أ: صوتت ولايات كاليفورنيا وماساتشوستس ونيفادا لصالح تقنين استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية، وذلك حسب التوقعات الإعلامية، في حين صوتت ثلاث ولايات أخرى لصالح السماح باستخدام الماريجوانا لأغراض طبية.

ويشار إلى أن الماريجوانا تعد قانونية بالفعل في ولايات كولورادو وواشنطن واوريجون والاسكا والعاصمة واشنطن.

ومن شأن القـــــوانين الجديدة أن توسع الرقعة ، خاصة في غرب أمريكا، المسموح فيها زراعة وشراء وتناول الماريجوانا بصورة قانونية .ومن المرجح أن تؤدي القوانين الجديدة لتعزيز سوق الماريجوانا المنتعش بالفعل في أمريكا.

ويشار إلى أنه قبل التصويت، كانت نصف الولايات الأمريكية الـ50 تتيح بالفعل استخدام الماريجوانا الطبية لمرضى محددين .وقد وافقت خلال التصويت كل من ولايات فلوريدا و اركنساس ونورث داكوتا على استخدام الماريجوانا لأغراض طبية .