﻿ بريطاني وصديقته الاسترالية متهمان في إندونيسيا بقتل شرطي

دينباسار ( إندونيسيا ) ـ د ب أ: مثل رجل بريطاني وصديقته الاسترالية الأربعاء أمام المحاكمة في منتجع بالي في إندونيسيا بتهمة قتل رجل شرطة. وتم إلقاء القبض على ديفيد تايلور /34عاماً/ وسارا كونور /45 عاما/ في آب/أغسطس الماضي بعد العثور على جثة رجل الشرطة الإندونيسي وايان سودارسا مع وجود إصابات في الرأس على شاطئ في منطقة كوتا السياحية في بالي.

وجاء في الاتهام أن سودارسا قد دفع تايلور ليسقط على الأرض بعد أن اتهمه الرجل البريطاني بسرقة حقيبة يد كونور وفتشه ذاتيا.

وقال الادعاء إنه خلال شجار بالأيدى بين الرجلين ، ضرب تايلور رجل الشـــرطة بنظارة مكبرة وبهاتف محمول ثم بزجاجة جعة، ما أسفر عن فقد سودارسا للوعي. وساعدت كونور صديقها في سحب رجل الشرطة من ساقيه، حسبما جاء في الاتهام.

وتوفي سودارسا بسبب نقص الأوكسجين نتيجة لتورم المخ الناجم عن الإصابة برضوض واضحة .

وقال الادعاء إن المتهمين حاولا إخفاء جريمتهما عبر حرق ملابسهما والتخلص من محفظة القتيل وهاتفه المحمول. ودفعت كونور ببراءتها من تهمة القتل. ويمكن أن يواجه الاثنان اللذان يحاكمان بشكل منفصل، عقوبة أقصاها السجن 15 عاماً حال إدانتهما .