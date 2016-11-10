أوباما يستقبل ترامب في المكتب البيضاوي





واشنطن- أ ف ب- اعلن البيت الابيض الاربعاء ان الرئيس باراك اوباما سيستقبل صباح الخميس في المكتب البيضاوي دونالد ترامب الذي سيتسلم منه مقاليد السلطة في كانون الثاني/يناير، وذلك للتباحث في سبل ضمان انتقال سلس للسلطة.

وقالت الرئاسة الاميركية ان ترامب الذي ألحق هزيمة مفاجئة بالمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء، سيلتقي اوباما في الساعة 11,00 (16,00 ت غ) في اجتماع ستعقبه تصريحات مقتضبة امام الصحافيين.

وفي الوقت الذي سيكون فيه اوباما مجتمعا بترامب ستكون السيدة الاولى ميشيل اوباما مجتمعة في مقر اقامتها بالبيت الابيض بميلانيا ترامب التي ستصبح اول امرأة من اصول اجنبية تحمل لقب “الاميركية الاولى” منذ 200 عام تقريبا. ولن يحضر الصحافيون هذا اللقاء.

وكان اوباما اكد الاربعاء ان الولايات المتحدة باسرها تتمنى “النجاح” لترامب بعد فوزه المفاجئ بالانتخابات الرئاسية الثلاثاء، مشيدا بالتصريحات الاولى التي ادلى بها الرئيس المنتخب.

وقال اوباما في كلمة وجيزة في البيت الابيض “كل من يخسر في انتخابات يحزن، لكن في اليوم التالي علينا ان نتذكر اننا في الحقيقة جميعا ضمن فريق واحد”.

كما اعرب عن امله بانتقال هادئ للحكم، علما بانه كان وصف ترامب خلال الحملة الانتخابية بانه يشكل تهديدا للديموقراطية، مشددا على قدرة بلاده على اعادة التقارب بعد اي حملة انتخابية مهما كانت حدتها.

اضاف اوباما “لسنا ديموقراطيين اولا، ولا جمهوريين اولا، اننا اميركيون اولا. كلنا نريد الافضل للبلاد. وهذا ما سمعته في خطاب ترامب بالامس وعندما تحدثت اليه مباشرة، وكان ذلك مشجعا”.

كما شدد الرئيس الذي يغادر البيت الابيض بعد شهرين على اهمية “احترام المؤسسات والقانون” و”الاحترام المتبادل بين الافراد” متمنيا ان يكون الرئيس المنتخب مخلصا لروحية كلماته الاولى بعد الفوز.

وتابع “ليس سرا وجود خلافات كبيرة في وجهات النظر بيني وبين الرئيس المنتخب”، لافتا الى ان خلافات كبرى كانت موجودة ايضا قبل ثماني سنوات مع الرئيس الاسبق جورج دبليو بوش.

ويتسلم دونالد ترامب منصبه على راس القوة الاولى عالميا في 20 كانون الثاني/يناير 2017.