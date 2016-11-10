تصادم مقاتلتين أمريكيتين فوق المحيط قرب سان دييجو





لوس أنجليس- رويترز- قال مسؤولون عسكريون إن طائرتين من طراز إف/إيه-18 تصادمتا فوق المحيط الهادي قرب سان دييجو خلال مهمة تدريبية، بعد أن أقلعتا من قاعدة لمشاة البحرية الأمريكية في ميرامار.

وقالت القاعدة الجوية في بيان على موقع تويتر إن أحد الطيارين تمكن من الهبوط بسلام في قاعدة نورث أيلاند الجوية التابعة للقوات البحرية بعد التصادم في الساعة 11:43 بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان أن الطيار الثاني قفز خارج الطائرة بسلام وإن أطقم الإنقاذ في طريقها لمساعدته.

ويجري التحقيق في سببب الحادث.