“أونروا”: انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ترتكب بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا





غزة- الأناضول- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأربعاء، إن هناك انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ترتكب بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا جرّاء النزاع الدائر في البلاد منذ العام 2011.

وأضافت “أونروا” في بيان وصل “الأناضول” نسخة منه: أن “اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعانون من انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان جراء النزاع المستمر، الذي أدى احتدامه إلى ارتفاع احتياجاتهم الإنسانية، وحمايتهم من خطر الحرب”.

وأوضحت أنها تسعى لضمان توفير الرعاية الإنسانية، للاجئين الفلسطينيين، في أنحاء سوريا والبالغ عددهم 450 ألف شخص.

ويعيش اللاجئون الفلسطينيون في سوريا أوضاعاً صعبة في الوقت الراهن، في ظل الأحداث الدامية الدائرة هناك.

وفي تقارير سابقة، قالت “أونروا” إن التبرعات المالية من الدول المانحة، لا تواكب مستوى الطلب المتزايد على الخدمات الصحية والإنسانية، الذي تسبب به العدد المتزايد للاجئين، وتفاقم الفقر، والاحتياجات الإنسانية.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 450 ألفًا من أصل 560 ألف لاجئ مسجل هم باقون في سوريا، وإن 95% منهم يحتاجون لمساعدة طبية، بينما 430 ألفا منهم يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.