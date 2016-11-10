سبعة قتلى في خروج ترامواي عن السكة في كرويدن جنوب لندن 





لندن- أ ف ب- لقي سبعة اشخاص مصرعهم وجرح خمسون في خروج ترامواي عن سكّته في كرويدون جنوب لندن صباح الاربعاء على ما اعلنت الشرطة البريطانية.

وقالت شرطة وسائل النقل مساء الاربعاء “نؤكد وفاة سبعة اشخاص على الاقل”.

وأضافت ان رجلا (42 عاما) “يشتبه في ارتكابه القتل العمد” تم توقيفه.

وذكرت وسائل الاعلام البريطانية ان الموقوف هو سائق الترامواي.

وقال جهاز التحقيق في حوادث القطارات في بيان نشر على موقع الحكومة على الانترنت “ان المؤشرات الاولية تشير الى ان الترامواي كان يسير بسرعة تفوق بشكل ملحوظ السرعة المسموح بها”.

وأوضح ان الحادث وقع عندما دخل الترامواي منعطفا حددت السرعة فيه ب20 كلم في الساعة.

وقال مارتن بامفورد احد سكان كرويدن (30 عاما) الذي كان في الترامواي لوكالة برس اسوسيشن انه شعر بـ “سرعة زائدة”. واضاف “الجميع طار بمعنى الكلمة” مشيرا الى “مجزرة” و”دماء في كل مكان”.

واضاف امام مستشفى كرويدن الجامعي حيث يعالج من كسور في الضلوع “كان امرا رهيبا”.

وكانت خدمة سيارات الاسعاف في لندن اشارت في وقت سابق الى نقل أشخاص عديدين الى المستشفى في حالة “الخطر”.

ووقع الحادث عند الساعة 06,10 ت غ عندما انحرف الترامواي عن سكته وانقلب على جانبه.

وقالت الشرطة “المحققون سيستمرون في العمل في الايام المقبلة الى جانب مكتب التحقيقات حول حوادث النقل في السكك الحديد لتحديد ملابسات” الحادث.