مسلسل “عائلة سيمبسون” يتوقع قيادة ترامب لأمريكا على طريق الجنون قبل 16 عاماً

لندن- د ب أ- صوّر المسلسل التلفزيوني للرسوم المتحركة “عائلة سيمبسون” دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة قبل 16 عاما من فوزه في الانتخابات ليتبوأ أعلى منصب في البلاد، في حلقة قال الكاتب إنها تظهر “رؤية أمريكا وهي على طريق الجنون”.

وقال الكاتب دان جريني إن حلقته ” بارت تو ذا فيوتشر” في عام 2000 كانت تهدف إلى “تحذير أمريكا”.

وأضاف جريني لـصحيفة “هوليوود ريبورتر” في وقت سابق من العام الجاري” وبدا هذا منطقيا وكأنها المحطة الأخيرة قبل الوصول إلى أسوأ نقطة.. كان الأمر منبوذاً لأن يتفق مع الرؤية بأن أمريكا تسير نحو الجنون”.

وقال مؤلف مسلسل سيمبسون مات جرونينج لصحيفة “الجارديان” الشهر الماضي انه اذا انتخب ترامب فإنه يتوقع “هجرة الناس″ من الولايات المتحدة، مضيفا أنه لا يعتزم المغادرة “لأنني في الواقع أعتقد أن (الولايات المتحدة بقيادة ترامب) ستكون مذهلة بكل مساوئها”.

وظهر ترامب وهيلارى كلينتون ايضا في حلقة اخرى من حلقات “ذى سيمبسون” فى تموز/يوليو الماضي ، تضمنت فوز كلينتون فى الانتخابات.