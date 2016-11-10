كيري يطلب من وزارة الخارجية الأمريكية التعاون مع الرئيس المنتخب ترامب

سيدني- رويترز- قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الخميس إنه طلب من مسؤولي الوزارة التعاون الكامل مع الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وبعد هزيمة مفاجئة للمرشحة التي اعتبرت أوفر حظا هيلاري كلينتون تعهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما وشخصيات كبيرة في الحزب الجمهوري سعت جاهدة لإصلاح العلاقات مع ترامب بتجاوز ما وقع من أحداث خلال حملة انتخابية اتسمت بالغضب والسعي للوصول إلى أرضية مشتركة.

وقال كيري إنه يجب ألا تغيب القضايا المهمة التي تواجه الولايات المتحدة عن أنظار العاملين بالخارجية الأمريكية.

وأضاف قائلا للصحفيين في كرايستشيرش في نيوزيلندا “أحد الجوانب الجميلة للديمقراطية – ونحن نفخر بذلك بشدة في الولايات المتحدة – أن لدينا هذا الانتقال السلمي الرائع للسلطة”.

ومضى قائلا “سنبذل كل ما في وسعنا كما أصدرت تعليماتي لفريقنا للعمل مع الإدارة القادمة بأقصى ما نستطيع من درجات الانفتاح وبصورة كاملة وأن نقدم كل ما يمكننا من عون حتى يكون انتقال السلطة سلسا بأقصى ما يمكن دون أن تغيب عنا أي من القضايا الملحة أمامنا”.

وكيري في نيوزيلندا في طريقه إلى القارة القطبية الجنوبية. وفي الشهر الماضي اتفقت 24 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إنشاء أكبر حديقة للأحياء المائية في العالم بالمحيط الجنوبي.