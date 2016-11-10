البيت الأبيض: أوباما سيحاول اقناع ترمب بسياساته

واشنطن- الاناضول- قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لن يغير سياساته المتعلقة بالشؤون الخارجية الكبرى، وانه بدلاً من ذلك سيحاول اقناع الرئيس المنتخب دونالد ترمب بجدواها.

جاء ذلك خلال الموجز الصحفي للمتحدث بأسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، الأربعاء حيث قال “أوباما سيغتنم الفرصة ليتحدث مع الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن بعض هذه السياسات وعن منافع بعضها”.

وكان أوباما قد وجه دعوة صباح الخميس إلى الرئيس المنتخب ترمب بعد تحقيقه لفوز ساحق في الانتخابات الرئاسية يوم أمس الأربعاء، لزيارته في البيت الأبيض للبدء باجراءات الانتقال السلمي للسلطة.

وكان ترمب قد توعد اثناء حملته الإنتخابية، بإنهاء خطة الرعاية الصحية التي بدأها أوباما لتشمل ذوي الدخل المنخفض، وبإنشاء علاقات افضل مع روسيا، والتخلي عن سوريا، ومحاربة داعش بقسوة، ووقف دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة حتى التوصل لطريقة يمكن معها معرفة توجهاتهم قبل دخولهم للبلاد. بالإضافة لبناء جدار كبير يفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك وتهجير الملايين من المهاجرين غير الشرعيين.

واكد ايرنست أن الإدارة الأمريكية ستواصل تنفيذ سياساتها الخارجية حتى آخر يوم للرئيس اوباما في البيت الأبيض.