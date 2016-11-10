تنظيم الدولة يترك وراءه آثار “مقبرة جماعية” في حمام العليل العراقية

حمام العليل- رويترز- على ضفاف نهر دجلة يجلس رجال يبتسمون بارتياح بينما يسبح أفراد من الجيش والشرطة العراقيين وشبان في مياه ينابيع موحلة ببلدة تمت استعادتها من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية قبل بضعة أيام فقط.

على الجانب الآخر من البلدة مشهد مروع لجثتين متعفنتين قيدت أقدامهما ببعضها البعض ترقدان تحت الشمس في رقعة كبيرة من الأرض تحيطها سواتر ترابية.

هناك جثة سليمة أما الأخرى فتنقصها أجزاء. يرقد إلى جوار الجثتين رأس مقطوع وتبدو معظم أجزاء الجمجمة بوضوح. تبرز ما يبدو أنها عدة جثث أخرى من التراب والصخور.

يحذر رجل شرطة من الاقتراب من الجثث أو لمسها تحسبا لأن تكون مفخخة.

حفرت خنادق ضيقة وضحلة يصل طولها إلى 18 مترا في بعض أجزاء هذه الرقعة التي اتخذت شكل ربع دائرة.

يقول سكان بلدة حمام العليل إن هذا موقع مقبرة جماعية أبلغت القوات العراقية عن العثور عليها يوم الاثنين بعد إجبار متشددي تنظيم الدولة الإسلامية على الانسحاب.

وبدأ العراق تحقيقا فيما ستكون أدلة إضافية على وحشية التنظيم المتشدد ضدد من يعيشون بالمناطق الخاضعة لسيطرته منذ أعلن عن قيام دولة “خلافة” من جانب واحد في أجزاء كبيرة من شمال العراق وسوريا قبل أكثر من عامين.

ونجحت عملية يشارك فيها الجيش العراقي والقوات الكردية وفصائل شيعية ومقاتلون من العشائر بدعم من ضربات جوية تقودها الولايات المتحدة في إخراج المتشددين من الكثير من المناطق حول الموصل بهدف استعادة المدينة وهي آخر معقل كبير لهم في العراق.

ومع انسحاب التنظيم المتشدد مارس انتهاكاته بكثافة ليدفع السكان مثل أبناء حمام العليل الثمن.

قال عودة (35 عاما) الذي اقتاد مقاتلو الدولة الإسلامية شقيقه من البلدة قرب بدء عملية الموصل الشهر الماضي “قطعت رؤوس البعض وأطلق على البعض الرصاص”.

وأضاف “اقتادوا أشخاصا من البلدة ومن مناطق أخرى وقتلوهم هناك حيث توجد المقبرة. كان انتقاما استهدفوا به أي أحد فوق 15 عاما”.

قال سكان إن تنظيم الدولة الإسلامية اتخذ قاعدة من كلية الزراعة التي تقع على مسافة نحو 200 متر من الموقع. ويقدر كثيرون أن ما يصل إلى 200 شخص قتلوا في الأسابيع السابقة لانسحاب الدولة الإسلامية من البلدة.

ولم يتسن لرويترز دخول الكلية لأن الشرطة العراقية قالت إنه لم يتم تطهيرها بعد وربما تكون مزروعة بالمتفجرات.

وأشارت منظمات إغاثة ومسؤولون محليون إلى تقارير أفادت بأن التنظيم أعدم العشرات في حمام العليل وفي ثكنة قريبة للاشتباه في تخطيطهم للتمرد على المتشددين داخل الموصل وحولها لمساعدة القوات المتقدمة.

وقال الجيش العراقي إن قواته الموجودة بالمجمع عثرت على جثث مقطوعة الرأس لما لا يقل عن 100 مدني.

جثث في نهر دجلة

في الأسبوع الماضي نقل المتشددون 1600 مدني خطفوهم من بلدة حمام العليل إلى تلعفر ربما لاستخدامهم كدروع بشرية للاحتماء من الضربات الجوية وأبلغوا البعض بأنهم ربما ينقلون إلى سوريا.

كما اقتادوا 150 أسرة من حمام العليل إلى الموصل.

وقال مسؤول محلي إن معظم من أعدموا في حمام العليل من الأعضاء السابقين في قوات الجيش والشرطة العراقيين واقتيدوا من قرى أجبر التنظيم على الانسحاب منها.

وأكد سكان أن معظم من خطفوا من رجال الشرطة أو أفراد عائلاتهم ومن بينهم شقيق محمد حسن وهو نفسه رجل شرطة سابق.

وقال حسن الذي جلس مطلا على النهر “قتل أخي أحمد. سمعت أنه كان بين من أعدموا. أخرجوه (الدولة الإسلامية) من سيارتي بالقوة لأنه كان في الشرطة. ربما يكون في المقبرة”.

وأضاف مشيرا إلى المياه “ربما يكون هناك أيضا”.

ومضى قائلا “قتلوا أناسا هنا أيضا. كانوا يعدمونهم على الضفة ويلقون بهم في النهر”.

وقال حسن بينما التقط الشبان الذين غطاهم الطمي صورا في المياه إن قادة الدولة الإسلامية في البلدة قصروا استخدام المنطقة المزروعة بالأشجار التي توجد بها أماكن الاستشفاء بالمياه الحارة في حمام العليل على أنفسهم ومنعوا دخول غيرهم إليها.

ولحقت أضرار وتهدم الكثير من المباني بالبلدة بسبب القتال. تتناثر أجزاء السيارات والشاحنات المحترقة في الشوارع. ولا تزال الرايات البيضاء مرفوعة فوق بعض المنازل في محاولة من جانب السكان على ما يبدو لتفادي أن تستهدفهم قوات الأمن أثناء تقدمها.

وقال حسن “الأمور أفضل الآن. يأتي الناس إلى هنا كل يوم. لم يعد هناك خوف”.

ويعتقد أن ينابيع المياه الحارة في حمام العليل تساعد في الاستشفاء لكن التخلص من الآثار الجسدية والنفسية للدمار الذي ألحقه تنظيم الدولة الإسلامية سيحتاج لبعض الوقت.