وكالات المخابرات تبدأ خلال أيام إطلاع ترامب على معلومات سرية للغاية

واشنطن- رويترز- قال مسؤولو مخابرات حاليون وسابقون إن وكالات المخابرات الأمريكية ستبدأ قريبا في إطلاع الرئيس المنتخب دونالد ترامب على نفس معلومات الأمن القومي عالية السرية التي يتم إبلاغ الرئيس باراك أوباما بها.

وقال المسؤولون يوم الأربعاء إن تقارير المعلومات التي يعدها محللون مخابراتيون مخضرمون والتي سيبدأ إطلاع الرئيس المنتخب عليها في غضون الأيام القليلة القادمة ستشمل بعضا من أدق الأسرار الحكومية ومنها تفاصيل عمليات التجسس وطرق جمع المعلومات السرية كعمليات التنصت المثيرة للجدل التي تقوم بها وكالة الأمن القومي.

ولم يعلق مكتب مدير المخابرات الوطنية- الذي سيكون مسؤولا عن إحاطة ترامب بهذه المعلومات- على الفور.

وقال جون مكلوخلين المساعد السابق لمدير وكالة المخابرات المركزية “إنني متأكد من أن وكالات المخابرات ستتعامل مع هذه الإحاطات باحترافية مطلقة”.

وأضاف “لقد رأيت التحول الذي يحدث عندما يصبح المرشحون رؤساء ويدركون المسؤولية الهائلة الملقاة على عاتقهم. لا نستطيع سوى أن نأمل أن يحدث هذا مجددا”.

وقال بول بيلار كبير المحللين السابق بوكالة المخابرات المركزية “لقد حصل الرئيس المنتخب على المباركة النهائية من الشعب الأمريكي وهو الشخص الذي تعرف وكالات المخابرات أنها ستقدم له خدماتها على مدار السنوات الأربع القادمة”.

وعقب تأكيد ترشيحه لانتخابات الرئاسة عن الحزب الجمهوري قدم مسؤولون في المخابرات إلى ترامب وفريق صغير من مستشاريه إحاطات عامة عن التهديدات وقضايا السياسية الخارجية التي تواجه الولايات المتحدة.

واشتملت إحاطات ما قبل الانتخابات على بعض المعلومات السرية لكنها لم تتناول أي تفاصيل تخص العمليات السرية أو طرق جمع المعلومات.