تأييد جديد لتطبيق عقوبة الإعدام في ثلاث ولايات أمريكية

أوستن- رويترز- نالت عقوبة الإعدام تأييدا جديدا بعد أن وافق الناخبون في استفتاء في ثلاث ولايات أمريكية على إجراءات تدعم هذه العقوبة وإن كانت النتائج لن يكون لها على الأرجح تأثير فوري على الإعدامات وسط معارك قانونية ونقص في الحقن المميتة المستخدمة في تنفيذ هذه العقوبة.

ويأتي التصويت فيما يقول مركز معلومات عقوبة الإعدام إن الولايات المتحدة ستشهد هذا العام أقل عدد لحالات الإعدام منذ عام 1991 وأقل عدد لاحكام الإعدام الجديدة منذ إعادة العمل بهذه العقوبة عام 1976.

وفي ولاية كاليفورنيا معقل الحزب الديمقراطي رفض الناخبون إجراء لحظر عقوبة الإعدام ووافقوا بفارق ضئيل على إجراء آخر يهدف لتسريع العملية القضائية في حالات الإعدام.

كما رفض الناخبون في نبراسكا حظرا على عقوبة الإعدام. وأبطل الاستفتاء الذي انتهى بنسبة تأييد بلغت حوالي 60 بالمئة قانونا تم إقراره العام الماضي وجعل نبراسكا أول ولاية يسيطر عليها الحزب الجمهوري وتوافق على حظر عقوبة الإعدام في 40 عاما.

وفي أوكلاهوما ذات التوجهات المحافظة أيد الناخبون تطبيق عقوبة الإعدام والسماح للمشرعين بتحديد أي وسيلة للتنفيذ لا تكون محظورة بموجب الدستور الأمريكي.

وأدت معارك قانونية لا تزال مستمرة ونقص في الحقن المميتة المستخدمة في تنفيذ الأحكام بسبب حظر على المبيعات من جانب شركات أدوية كبرى إلى تأجيل تنفيذ عقوبات الإعدام في بضع ولايات أمريكية.