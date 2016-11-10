اصابة شرطي في انفجار قنبلة يدوية القيت على السفارة الفرنسية في اليونان

اثينا- أ ف ب- اعلن مصدر في الشرطة اليونانية ان مجهولين كانا على دراجة نارية القيا صباح الخميس قنبلة يدوية أمام السفارة الفرنسية في اثينا مما أدى إلى اصابة شرطي في الحراسة بجروح طفيفة.

واضاف المصدر ان وحدة مكافحة الارهاب تجري تحقيقا في هذا الاعتداء الذي وقع قبيل الساعة الخامسة (03,00 ت غ) في واحدة من الجادات الكبرى في وسط اثينا مقابل البرلمان.

وترجح الشرطة حاليا فرضية عمل للتيار الفوضوي المتطرف المحلي الذي يتبنى باستمرار هجمات لا تسفر عن ضحايا على اهداف دبلوماسية واقتصادية وسياسية، كما قال المصدر نفسه.

وكان الشرطي في غرفة الحراسة أمام الباب الرئيسي للسفارة. وقد نقل إلى المستشفى لمعالجته من جروح طفيفة في الساقين.

وأدى الانفجار إلى اضرار طفيفة في بوابة السفارة.

وتستهدف مقار الممثليات الفرنسية في اليونان من حين لآخر بهجمات تتبناها أو تنسب إلى مجموعات فوضوية متطرفة.

وكان هذا التيار اعلن عن سلسلة تحركات للمطالبة بالافراج عن جورج ابراهيم عبد الله وهو لبناني يمضي منذ 1987 عقوبة بالسجن في فرنسا بعد ادانته باعمال “ارهابية”.

ولا يستبعد المحققون ايضا ارتباط هذا الحادث بصعود اليمين المتطرف في فرنسا غداة التهنئة التي وجهتها زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبن إلى الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب.