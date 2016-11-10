يونهاب: ترامب يتعهد بالدفاع عن كوريا الجنوبية

سول- رويترز- نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مصادر دبلوماسية قولها إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعهد بالدفاع عن كوريا الجنوبية بموجب التحالف الأمني الحالي وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي الخميس.

وكان ترامب ذكر خلال حملته الانتخابية إنه سيرغب في سحب القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية ما لم تدفع سول حصة أكبر من تكلفة نشر هذه القوات. وهناك نحو 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية في إطار الدفاع المشترك ضد كوريا الشمالية.

وذكر مكتب باك أنها تحدثت هاتفيا مع ترامب نحو الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش لكنه لم يشر إلى الموضوعات التي تطرقا إليها.

ونقلت يونهاب عن المصادر الدبلوماسية التي لم تسمها قولها إنه خلال الاتصال الذي استغرق عشر دقائق تقريبا قال ترامب إن الولايات المتحدة ستحتفظ بوضع دفاعي قوي لحماية كوريا الجنوبية.

وهنأت باك ترامب على فوزه وقالت إن التحديات المختلفة التي واجهها البلدان على مدى ستة عقود عززت التحالف والثقة المتبادلة بينهما وأضافت أن العلاقات ستشهد المزيد من التطور.