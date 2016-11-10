العثور على جثتين لدى أمريكي يشتبه في قتله سبعة أشخاص

واشنطن- د ب أ- ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم التعرف على هوية جثتين عثر عليهما في ممتلكات رجل أمريكي يشتبه في ارتباطه بقتل سبعة أشخاص، وتبين أنهما زوجان شابان.

وقال الطبيب الشرعي في مقاطعة سبارتنبرج راستي كليفنجر إن الجثتين اللتين عثر عليهما في الممتلكات الواقعة في ساوث كارولينا تعودان إلى ميجان لي ماكرو كوكسي (25 عاما) وزوجها جوني جو كوكسي (29 عاما) وفقدا بعد خروجهما من السجن في كانون أول/ ديسمبر 2015 .

وقال كليفنجر إن تحقيقا مبدئيا أظهر أن الشخصين توفيا جراء إصابات بطلقات نارية.

وعثر الأسبوع الماضي على امرأة مفقودة تدعى كالا براون وهي على قيد الحياة ومقيدة بسلاسل في حاوية تخزين في نفس الممتلكات، وعثر على جثة صديقها تشارلز كارفر في قبر غير عميق على مسافة قريبة.

وفقد الشخصان منذ 31 آب/ أغسطس.

وتم إلقاء القبض على مالك الأرض تود كوليب (45 عاما) المدان بجرائم جنسية.

وقالت السلطات إن كوليب اعترف بقتل أربعة أشخاص.