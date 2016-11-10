أكبر تجمع إسلامي أمريكي يطالب ترامب باحترام المسلمين

واشنطن- الأناضول- طالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، أكبر منصة تمثل المسلمين في الولايات المتحدة، رئيس البلاد الجديد دونالد ترامب، باحترام حقوق وحريات كافة المواطنين بما فيهم المسلمين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نهاد عوض رئيس المجلس في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن حول نتائج الانتخابات الأمريكية التي انطلقت الثلاثاء.

وافتتح عوض كلمته بتهنئة ترامب بفوزه بالانتخابات الرئاسية، متمنيا له التوفيق في مهامه.

وأكد عوض أن مسلمي أمريكا لن يغادروا البلاد وسيواصلون البقاء فيها، ولن يعبأوا بمن فاز أو خسر الانتخابات، ولن يخضعوا للإقصاء وتكميم الأفواه.

وأضاف قائلا،”سيواصل المسلمون في أمريكا كفاحهم ضد التعصب، واحترام القوانين، وسيدافعون عن حقوق وحريات جميع الأمريكيين”.

وطمأن عوض كافة المسلمين في أمريكا ممن يشعرون بقلق بعد فوز ترامب بالانتخابات قائلا “الولايات المتحدة هي بلدكم أيضا، وأنتم لكم كافة الحقوق وعليكم جميع الواجبات مثل سائر المواطنيين الأمريكان”.

وأطلق ترامب أثناء حملته الانتخابية تصريحات أثارت جدلاً كبيراً بشأن الإسلام والمسلمين، ودعا في ديسمبر/ كانون الأول 2015 إلى “حظر كامل وشامل على دخول المسلمين الولايات المتحدة”.

كما رفض ترامب استقبال اللاجئين المسلمين، سواء كانوا سوريين أو غيرهم، ودعا إلى وقف المهاجرين من العراق وسوريا حتى التوصل إلى نظام أمني يمكن من خلاله معرفة من يشكل منهم خطراً على الولايات المتحدة من عدمه.