فوز ترامب في الصحافة العربية: “رَبِح الرهان” بعد “حرب حقيقية أمام مؤسسات الدولة الأمريكية”

القاهرة- د ب أ- أفردت الصحف العربية الصادرة صباح الخميس تغطية خاصة للفوز المفاجئ للمرشح الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينيتون.

ورأت صحيفة “الأهرام” المصرية أن “أمريكا تبدأ عهد ترامب” الذي خاض في سبيل الفوز بالرئاسة “حربا حقيقية أمام مؤسسات الدولة الأمريكية وإعلامها ومؤسساتها البحثية”.

أما “الرياض” السعودية، فذكرت في مقال رأي أن “ترامب ربح الرهان على التيار القومي الاجتماعي” لأنه “نجح في قراءة تغيير أولويات القاعدة الشعبية للحزب الجمهوري، حيث أن الأجيال الشابة… لَم تعد تولي اهتماما كبيرا بالدِّين، لكن الهوية القومية ظلت ثابتة، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشريحة تواجه ضغوط المنافسة الاقتصادية القوية في نظام تجاري منفتح”.

ووصفت صحيفة “الدستور” الأردنية فوز ترامب بأنه “قفزة في المجهول” وأنه “زلزال سياسي غير مسبوق أغرق الولايات المتحدة والعالم في مرحلة غموض قصوى”.

أما صحيفة “الرأي” الكويتية فأعادت تحت “ترامب الفيل.. رئيسا” نشر تصريحات سابقة له بشأن الكويت قال فيها: “الكويت ليس لديها سوى المال، لقد تمت مهاجمتها من قبل العراق وانتقل الكويتيون الأغنياء إلى لندن وبعد ذلك قمنا نحن بالهجوم وفقدنا الأرواح وأنفقنا المليارات لتحرير الكويت دون مقابل، أعطيناهم دولتهم دون مقابل، نريد خمسين في المئة من كل ما سيجنونه خلال الخمسين عاماً المقبلة أو للأبد، وهم كانوا سيوافقون على ذلك لكننا أعطيناهم دولتهم دون مقابل”.

أما صحيفة “الخليج” الإمارتية فرأت أن “أمريكا تتغير” وركزت على تهنئة قادة البلاد لترامب.

وتساءلت “الوطن” البحرينية في مقال رأي عما إذا كان العرب قد خسروا من فوز ترامب. وقال الكاتب: “ما يؤسف له على الصعيد العربي أننا ربطنا مصيرنا بمصير المرشح الأمريكي أياً كانت توجهاته السياسية … ولو كنا أسسنا لقوة عربية مستقلة منذ عقود مضت من الزمن العربي المهزوز، لما التفتنا إلى مذهب وتوجه الرئيس الأمريكي”.

من جانبها، لخّصت صحيفة “الراية” القطرية في مقال رأي “المطلوب من الإدارة الأمريكية الجديدة” وأوضحت أن “العلاقات التاريخية الوثيقة بين دول الخليج العربي وأمريكا، والتي تحوّلت إلى شراكة استراتيجية، تتطلب من الرئيس الأمريكي الجديد أن يأخذ المخاوف الخليجية بجديّة من مُجمل السياسة الأمريكية خاصة الموقف الأمريكي من قضايا المنطقة سواء كانت متعلقة بقانون جاستا الغريب، والموقف من التدخّلات الإيرانية في شؤون المنطقة، أو الموقف من إسرائيل والقضية الفلسطينية، والوضع في اليمن والعراق وسوريا باعتبار أن هذه القضايا تؤثر على العلاقات الخليجية الأمريكية”.