البيشمركة تعلن قتل 16 مسلحا من تنظيم الدولة كانوا مختبئين داخل بعشيقة

بغداد- القاهرة- د ب أ- أفاد مصدر بقوات البيشمركة الكردية الخميس بأنه تم قتل 16 مسلحا من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في بلدة بعشيقة، موضحا أن القتلى كانوا مختبئين داخل المدينة وحاولوا الهرب بعد سيطرة البيشمركة عليها.

وقال المصدر في تصريح لموقع “السومرية نيوز″ إن “قوات البيشمركة قتلت فجر الخميس 16 مسلحا من تنظيم داعش في ناحية بعشيقة”، مبينا أن “المسلحين كانوا مختبئين داخل البلدة”.

ولفت المصدر إلى أن “قوات البيشمركة تواصل عمليات التفتيش داخل البلدة”.

وأعلنت قوات البيشمركة الاثنين الماضي استعادة سيطرتها بالكامل على بعشيقة شمال شرق الموصل.