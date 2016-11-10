تنظيم الدولة يعتقل اثنين من قادته سمحا لعناصره الفرار من العراق إلى سوريا

الأنبار- الأناضول- كشف ضابط في “الحشد العشائري” بمحافظة الأنبار، عن إرسال تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” قوة من الرقة السوريا لاعتقال اثنين من أبرز قيادييه في المحافظة الواقعة غربي العراق، لمخالفتهما أوامره.

جاء ذلك على لسان المقدم ناظم الجغيفي، ضابط استخبارات لواء حشد عشائر حديثة (قوات سنية مساندة للحكومة) في اتصال هاتفي مع الأناضول، الخميس.

وقال الجغيفي إن “تنظيم داعش الإرهابي أرسل قوة تابعة له من الرقة (معقله في سوريا) إلى مدينتي عنه وراوه (210 كلم غرب الرمادي) في محافظة الأنبار”.

ووفق الجغيفي، اعتقلت القوة اثنين من أبرز قيادي التنظيم في المدينتين وهما المسؤول الأمني لـ”داعش” في عنه، محمد حليم العاني والملقب أبو أسامة، والمسؤول الأمني له في راوه، بلال زياد العاني والملقب أبو يزيد.

وأوضح المصدر أن أسباب الاعتقال تمثلت في مخالفة هذين الاثنين لأوامر تنظيم الدولة والمتمثلة في إصدارهما تصاريح لعناصر في التنظيم وعائلاتهم بالأنبار للعبور إلى الرقة، بعد رفض التنظيم للأمر.

يذكر أن تنظيم “داعش” قام خلال اليوميين الماضيين، بإغلاق الحدود العراقية السورية في مدينة القائم غربي الأنبار وذلك لمنع هروب عناصره العراقيين وعوائلهم من مدينتي عنه وراوه إلى البلد الجار.