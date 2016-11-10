إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب رام الله

رام الله- الأناضول- أُصيب شاب فلسطيني، الخميس، بجراح إثر تعرضه لإطلاق النار من قبل قوة عسكرية إسرائيلية، بالقرب من مدينة رام الله، بحسب مصادر طبية وشهود عيان.

وقال شهود عيان، إن فلسطينيا أُصيب برصاص حي في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت بين قوة عسكرية وشبان على مدخل بلدة بيرزيت شمالي رام الله.

وأوضح الشهود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

ولفت الشهود إلى إن القوة العسكرية أغلقت المنطقة ومنعت المركبات من المرور.