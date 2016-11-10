الأمير الوليد بن طلال ينحي خلافاته مع ترامب جانبا ويهنئه بالفوز

دبي- رويترز- هنأ رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على فوزه بالمقعد الرئاسي بعد مرور ما يقرب من عام على اشتباك عنيف بينهما على موقع تويتر.

وغرد الأمير الوليد على صفحته في تويتر قائلا “الرئيس المنتخب دونالد ترامب.. مهما كانت خلافات الماضي بيننا فقد قالت أمريكا كلمتها. أطيب التهاني وتمنياتي لكم بالتوفيق خلال فترة رئاستكم”.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي وصف الأمير الوليد ترامب بأنه “عار” وطالب بانسحابه من السباق الرئاسي بعدما أثار تعهده بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة موجات غضب في الشرق الأوسط.

وفي اليوم التالي رد ترامب فكتب “إن الأمير البليد الأمير الوليد يريد أن يسيطر على الساسة الأمريكيين بأموال أبيه. لن تتمكن من ذلك بعد انتخابي”.