وزير إسرائيلي: فوز ترامب سيمكننا من توسيع المستوطنات

القدس المحتلة- الأناضول- قال وزير إسرائيلي بارز، إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سيمكّن الحكومة الإسرائيلية من توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير البُنى التحتية، يوفال شتاينيتس، في حديث للإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، صباح الخميس، إن وزارته تنوي القيام بأعمال واسعة النطاق في الضفة الغربية، على خلفية فوز ترامب في الانتخابات.

وأضاف: “إن انتخاب ترامب وتصريحاته المؤيدة لإسرائيل، سيمكنها من توسيع أعمال البناء في المستوطنات”.

وكان قادة المستوطنين في الحكومة الإسرائيلية، قد أبدوا ابتهاجهم بفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

واعتبر وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بنيت، الأربعاء، أن فوز ترامب سيقضي على فكرة الدولة الفلسطينية.

كما دعت وزير العدل الإسرائيلية اياليت شاكيد، الأربعاء، ترامب إلى نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع ترامب، الذي وجّه له دعوة بالالتقاء به في الولايات المتحدة في أقرب فرصة”.

وكانت الإدارة الأمريكية الحالية، برئاسة باراك أوباما، قد انتقدت النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، واعتبرتها عقبة في طريق السلام، ولكنها لم تضغط على إسرائيل لوقفها.