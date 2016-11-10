مصدر عسكري: تنظيم الدولة يجبر سكان أحياء الموصل الشرقية على ترك منازلهم

نينوى- الأناضول- أفاد ضابط عراقي من القوات الخاصة، الخميس، أن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” بدأ بإخراج السكان من منازلهم في الأحياء الشرقية من مدينة الموصل (شمال)، تحضيراً لمواجهة العمليات العسكرية عند استئنافها.

وتشهد عمليات تحرير الموصل من محاورها كافة توقفا جزئيا بسبب المقاومة التي أبداها تنظيم الدولة في الأيام الأخيرة واعتماده على المفخخات والانتحاريين والقناصة والعبوات الناسفة والبراميل المتفجرة، الأمر الذي كبد القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والمعدات، لاسيما قوات جهاز مكافحة الإرهاب والتي كُلفت بعمليات اقتحام الموصل من محورها الشرقي، بحسب تصريحات سابقة لقادة عسكريين.

وقال مازن الملاح أحد ضباط قيادة قوات الرد السريع (تتبع لوزارة الداخلية) في تصريح خص به الأناضول، “المعلومات الواردة إلينا من مصادرنا الأمنية والمدنية داخل الموصل تفيد ان التنظيم أبلغ منذ مساء الثلاثاء سكان أحياء الميثاق والمعلمين والتأميم والبكر والمرور شرقي الموصل، بوجوب إخلاء منازلهم خلال 48 ساعة”.

وأضاف الملاح، أن “التنظيم هدد من يعترض منهم على تنفيذ أوامره بالقتل دون أي تراجع، موضحاً أن التنظيم بدأ بفتح ثقوب وحفر في جدران المنازل التي تركها أصحابها بتلك المناطق، لاستخدامها في عمليات قنص القوات المسلحة العراقية عند تقدمها”.

وتابع الملاح، ان “التنظيم جاء بحفّارات لعمل شبكة أنفاق تربط المنازل بعضها بالبعض الآخر لسهولة الحركة والمناورة وعدم الاضطرار للنزول الى الشارع خلال المواجهات المسلحة ضد قوات التحرير، فيما أقدم على تفخيخ بعض الطرقات ووضع الحواجز الإسمنتية في الطرقات الأخرى.

واعتبر قائد عسكري وخبيران، في أحاديث سابقة مع الأناضول، أن المعركة الحقيقة ستكون في شوارع وأزقة الجانب الأيمن من مدينة الموصل، التي يقسمها نهر دجلة إلى جانبين.

وأضافوا أن القتال الراهن في الجانب الأيسر للمدينة أقل ضراوة بكثير مما سيشهده الجانب الأيمن، حيث الأزقة الضيقة والكثافة السكانية المرتفعة والمنشآت والمواقع العسكرية.

من جهتها، ذكرت خلية الاعلام الحربي في بيان، أن “طائرات القوة الجوية العراقية القت ملايين المنشورات مع صحف بإعداد خاصة على مدينة الموصل”.

واضاف البيان، ان “المنشورات تضمنت حث المواطنين على الاستعداد للانتفاضة على عصابات داعش”.

ومنذ بداية عملية تحرير الموصل، استعادت القوات العراقية من “داعش” عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة، وتمكنت من دخولها من الناحية الشرقية، ووصلت إلى مشارفها الشمالية، فيما سيطرت قوات البيشمركة (جيش الإقليم الكردي- موال للقوات العراقية) على مدينة بعشيقة (20 كلم شمال شرق الموصل).