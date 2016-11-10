ردّ عادل إمام على اتّهامه بالحصول على 300 مليون جنيه للمجيء إلى تونس

تونس ـ أثيرت زوبعة اثناء إلقاء الفنان عادل إمام كلمة خلال تكريمه ضمن فعاليات مهرجان أيّام قرطاج السينمائي في تونس، حيث قال إن السينما المصرية أم السينما العربية لا تزال تشتعل.

وصرّح الفنان التونسي لطفي العبدلي بأن تونس هي أبو السينما العربية وسخر من “الزعيم” واتّهمه بالحصول على 300 مليون جنيه للموافقة على أن يأتي الى تونس.

وفي أول تصريح له رداً على هذه الزوبعة يقول عادل إمام إنه لا يمكن أن يكون أساء للشعب التونسي الذي وجّه له الشكر أكثر من مرة ولا يعلم لماذا جرى افتعال المشكلات بهذا الشكل وتضخيم الأمور وعن قول الفنان التونسي إن السينما التونسية أب للدنيا قال “ما المشكلة في ذلك؟ فأنا أقدّر وأحترم الشعب التونسي والسينما التونسية ولا يمكن أن نقلّل منها”.

وحول ما قيل عن تقاضيه 300 مليون جنيه قال إن هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً وإنه لم يتقاضَ أيّ ملّيم مقابل سفره وكل ما نُشر في هذا السياق مجرّد أكاذيب موضحاً أنه شرف له تكريمه في قرطاج، بحسب “نواعم”.

واختتم مهرجان أيام قرطاج السينمائية الدولي فعالياته مساء “الأحد” بعد أن استمر 8 أيام تنافس فيها 68 فيلما في مسابقات المهرجان المختلفة بينها 4 أفلام مصرية.

وكان الرئيس التونسي قد كرم أيضا الفنان عادل إمام ومنحه وسام الاستحاق التونسي وهو أرفع وسام في مجال الثقافة في تونس.