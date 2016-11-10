أحد تحديات ترامب: تشكيل فريق حكومي متين

واشنطن- أ ف ب- من النقاط المجهولة في رئاسة دونالد ترامب المقبلة، قدرته على تشكيل فريق قادر على إقناع الأمريكيين بأن يثقوا في إدارته.

ولم يشغل ترامب أي منصب سياسي من قبل، بل عمل طوال حملته مع فريق بعيدا عن النخب السياسية والحكومية الحالية.

في ما يأتي لائحة بأبرز داعميه وحلفائه والوظائف التي قد يشغلونها:

- السياسيون القدامى

- كريس كريستي (54 عاما): حاكم نيوجيرسي هو مبدئيا رئيس الفريق الانتقالي لرجل الاعمال الثري المكلف الاعداد لتسلمه السلطة في 20 كانون الثاني/ يناير 2017. لكن موقفه قد يضعف بعد إدانة اثنين من القريبين منه في نيوجيرسي يشتبه بانهما تسببا باختناقات هائلة في حركة السير لمعاقبة رئيس بلدية يعد خصما سياسيا.

- رودي جولياني (72 عاما): رئيس بلدية نيويورك السابق (1994-2001)، يعرف رجل الاعمال منذ عقود وقدم له دعما كبيرا وثابتا بما في ذلك في اسوأ اوقات الحملة. كان جولياني مدعيا فدراليا مكلفا مكافحة المافيا واشتهر بنجاحه في خفض الاجرام في نيويورك. ويرد اسمه بين المرشحين لمنصب وزير العدل.

- نيوت غينغريتش (73 عاما): الرئيس السابق لمجلس النواب والشخصية المهمة في الحزب الجمهوري، يطرح اسمه لمنصب وزير الخارجية. شغل مقعدا في مجلس النواب من 1979 إلى 1999، ذكي جدا وغني بالافكار. يعرف الجميع في واشنطن لكنه مثل ترامب، يتمتع بشخصية حادة.

- رؤساء الشركات

في بداية حملته، قال ترامب انه يريد تعيين رجل المال كارل ايكان (80 عاما) وزيرا للخزانة، لكن يبدو انه سيعهد بهذا المنصب على الارجح الى ستيف منوشين الذي كان في الماضي يعمل في مجموعة “غولدمان ساكس″ وقدم له الدعم.

لحقيبة التجارة، طرح اسم رئيس مجلس ادارة مجموعة الصناعات الحديدية “نيوكور” دانيال ديميكو.

كما طرح اسمه لمنصب ممثل التجارة المكلف التفاوض حول الاتفاقات التجارية الدولية للولايات المتحدة. وهذا المنصب حيوي بسبب نوايا ترامب في هذا المجال، وقد رشح استاذ الاقتصاد بيتر نافارو لشغله ايضا.

اما هارولد هام (70 عاما) رئيس مجلس ادارة مجموعة انتاج النفط “كونتينتال ريسورسز″ فمرشح ليكون وزيرا للنفط. وهام ملياردير من اوكلاهوما (جنوب) وصديق ترامب منذ فترة طويلة وله تأثير كبير عليه على سياسته في مجال الطاقة.

كما طرح اسم الخبير المالي روبرت غرادي للمنصب ايضا.

- البرلمانيون

- السناتور عن تينيسي (جنوب) بوب كوركر (64 عاما)، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ على لائحة المرشحين لوزارة الخارجية.

- السناتور عن الاباما (جنوب) جيف سيشنز (69 عاما) عضو لجنة القوات المسلحة يدعم الرئيس الجديد بلا شروط. وهو مرشح ليكون وزيرا للدفاع، مثل السناتور السابق عن ميسوري (وسط) جيم تالنت (60 عاما).

- النائب عن كاليفورنيا دانكان هانتر (39 عاما) قد يكون له دور في فريق الامن القومي.

- النخبة الفدرالية

هي نقطة ضعف ترامب على الارجح. المسؤولون المحنكون في العمل الحكومي الذين شغلوا مناصب مهمة في الادارة الفدرالية ويدعمونه، ليسوا كثرا.

الجنرال مايك فلين (58 عاما)، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الأمريكية، يمكن ان يتم اختياره ليكون وزيرا للدفاع لكنه ترك ذكرى مثيرة للجدل في البنتاغون. كما يطرح اسم ستيفن هادلي، مستشار الامن القومي السابق في عهد جورج بوش الابن.

ويفكر ترامب في تعيين جون بولتون (67 عاما)، احد صقور المحافظين الجدد وسفير الولايات المتحدة في الامم المتحدة في عهد بوش، في منصب وزير الخارجية.

اما روبرت لايتيزر، مساعد الممثل السابق للتجارة في عهد رونالد ريغان، فيدافع عن فكرة حمائية وقد يصبح وزيرا للتجارة.

وعبر بعض الكوادر الحاليين الكبار في جلسات خاصة عن دعمهم لترامب، على أمل ان ينجح رئيس مجموعة كبيرة في إنعاش الآلة الحكومية الاميركية الهائلة. لكن حجم هذا المعسكر غير معروف.

- الدائرة المقربة

ولا يذكر ستيفن بانون (62 عاما) الذي يتمتع بنفوذ كبير والمدير العام لفريق حملة كلينتون، ولا كيليان كونواي (49 عاما) مديرة الحملة، بين المرشحين لمناصب في فريق ادارة ترامب. في المقابل، من الشخصيات المطروحة ابنته ايفانكا ترامب (35 عاما) التي يملك معها واحدة من الفرص النادرة لاشراك نساء وشباب في فريقه الذي يغلب عليه الرجال من عمر محدد.