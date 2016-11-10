أنشيلوتي يتحدث عن فرص انضمام فيراتي لبايرن ميونيخ

لندن ـ أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن ميونيخ، أن التعاقد مع ماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان، سيكون صعبا للغاية، رغم إعلان اللاعب عن رغبته في اللعب تحت قيادة المدير الفني الإيطالي مجددا.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أمس، الأربعاء، “لا أعلم ما إذا كان بايرن أو يوفنتوس سيضم فيراتي، دائما ما يلعب الوكلاء ألعابا صغيرة حتى يزيدون سعر اللاعبين”.

ويمتلك الفريق البافاري ثلاثة لاعبين يجيدون في نفس مركز فيراتي، وهم ريناتو سانشيز، وتياجو ألكانتارا، وأرتورو فيدال.

وتابع أنشيلوتي “لم نخطط للمستقبل بعد، ضم لاعب من نادٍ كبير مثل باريس سان جيرمان صعب، كما أنني أعتقد أن يوفنتوس ليس في حاجة لفيراتي، فهم يملكون ميراليم بيانيتش”.

ويقود المدرب السابق لسان جيرمان، فريق بايرن ميونيخ منذ بداية الموسم الجاري، محتلا مع البافاري صدارة جدول ترتيب البوندسليجا ووصافة مجموعته في دوري أبطال أوروبا.