وزيرة الدفاع الألمانية تناشد الأوروبيين المزيد من الاستقلالية في السياسة الأمنية بعد فوز ترامب

برلين – د ب أ – دعت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، الأوروبيين إلى المزيد من الاستقلالية والاعتماد على الذات في السياسة الأمنية بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت في مقال لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية في عددها الصادر الخميس : “إن أوروبا تحتاج أولاً لإرادة سياسية مشتركة لصالح الأهمية المتزايدة للسياسة الأمنية”.

وأشارت إلى أنه يمكن أن تكون نتيجة الانتخابات في أمريكا حافزاً مهماً لذلك.

ولكنها أكدت أن تطوير القدرات وزيادتها لا يحدث بين عشية وضحاها، وقالت: “لذا يبقى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالمصالح الأوروبية أمراً لا يمكن الاستغناء عنه في المستقبل أيضاً؛ لأن (الولايات المتحدة) تعد الدعامة الأهم بشكل كبير بالنسبة لحلف شمال الأطلسي /ناتو/”.

ودعت وزيرة الدفاع الألمانية إلى التواصل مع الولايات المتحدة بعد الانتخابات أيضاً، وقالت: “تم إسداء نصيحة جيدة لنا بعدم المبالغة في تفسير العبارات الحادة لدونالد ترامب ضد ألمانيا خلال المعركة الانتخابية “، مشددة على ضرورة أن تبذل أوروبا من جانبها مجهوداً من أجل التواصل مع الولايات المتحدة.