يونكر: على ترامب أن يوضح موقفه من التجارة والمناخ وحلف الأطلسي

برلين - رويترز – قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الخميس، إن هناك حاجة إلى أن يوضح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب موقفه إزاء مسائل مثل التجارة والعلاقات مع حلف شمال الأطلسي وتغير المناخ.

وأضاف خلال اجتماع للأعمال في برلين، “نريد أن نعرف ما ستؤول إليه الأمور فيما يتعلق بسياسة التجارة العالمية.”

وأضاف “نريد أن نعرف نواياه إزاء حلف شمال الأطلسي. ينبغي أن نعرف أي سياسات مناخية ينوي انتهاجها. ينبغي أن يكون كل ذلك واضحاً خلال الشهور المقبلة.”

وقال يونكر إنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال العامين المقبلين. ويجري حالياً التفاوض بشأن هذا الاتفاق.

وقال إنه “بالنسبة لاتفاق التجارة مع الولايات المتحدة أرى أنه أمر لن يتم خلال العامين المقبلين.”