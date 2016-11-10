مقتل 7 مدنيين في انفجار جنوب أفغانستان

كابل - الأناضول – قتل الخميس، سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء، في انفجار عبوة ناسفة، بولاية قندهار جنوبي أفغانستان.

وأفاد المتحدث باسم الولاية، صميم خيبلواك، أنّ العبوة الناسفة زرعت بجانب الطريق في منطقة “تامباكول” التابعة لقضاء شاهولي كوت في ولاية قندهار، وانفجرت أثناء عبور سيارة تقل مدنيين.

وأشار خيبلواك أنَّ الانفجار تسبب بمقتل سبعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وأوضح المتحدث بأن الإرهابيين زرعوا العبوة الناسفة، من أجل استهداف السيارات التابعة للأمن.

ولم تتبن أي جهة، حتى ظهر الخميس، المسؤولية عن الانفجار.