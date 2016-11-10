روسيا وإسرائيل تشيدان بالعلاقات الوثيقة بينهما خلال زيارة ميدفيديف للقدس

تل أبيب – د ب أ – قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفن ريفلين إن دور موسكو في الشرق الأوسط “، يعد أكثر أهمية اليوم عن أي وقت مضى ” وذلك أثناء لقائه رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف في القدس الخميس.

وقال ريفلين ” نحن نواجه العديد من التحديات والفرص في نفس الوقت ، وعلينا أن نكون مستعدين لكليهما “.

وبدأ ميدفيديف زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية الأربعاء، بزيارة حائط المبكى .ومن المتوقع أن يلتقى ميدفيديف نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ،كما سيقوم بجولة في مركز بحث زراعي.

ومن المنتظر أن يلتقي ميدفيديف الجمعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس .وكانت روسيا قد أعربت في أيلول /سبتمبر الماضي عن استعدادها لاستضافة مفاوضات سلام إسرائيلية-فلسطينية ، ولكن لم تتفق الأطراف المعنية على موعد رسمي .

وفي ضوء فتور العلاقات مع أمريكا والاتحاد الأوروبي ، تحولت إسرائيل بشكل متزايد إلى تعزيز العلاقات مع روسيا.