أردوغان: من العبث محاولة تصوير ماضي تركيا على أنه استعماري

أنقرة - الأناضول – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هناك من يحاول عبثاً تصوير ماضي تركيا على أنه استعمار على الطراز الغربي، إلا أنه عند سؤال أهالي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبلقان اليوم عن تركيا والشعب التركي، فإن أحداً لن يستخدم كلمات مثل “استعمار واحتلال واضطهاد ومذابح”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان الخميس، في مراسم إحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، التي نظمت بمناسبة الذكرى الـ 78 لوفاته في مركز “بيش تبه” للمؤتمرات والثقافة في العاصمة التركية أنقرة.

وقال أردوغان “نذكر بالرحمة قائد حرب الاستقلال وباني جمهوريتنا ورئيسها الأول الغازي مصطفى كمال”.

كما وجه الشكر والعرفان للشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل حماية بلاهم وحرياتهم في 15 يوليو/ تموز الماضي، وللمصابيين، الذين خرجوا في الشوارع غير عابئين بالموت في سبيل بلادهم.

وأكد أردوغان أن التاريخ التركي لم يتلطخ بالاستعمار، وإنما اعتبر الأتراك جميع من يعيشون معهم على نفس الأرض، إخوة لهم، أياً كانت أصولهم أو معتقداتهم، مضيفاً “لقد عمر أجدادنا جميع الأماكن التي مروا بها”.

وأشار أردوغان الى أنه في حال سؤال أهالي سوريا والعراق وشمال إفريقيا والشرق الأوسط والبلقان، اليوم عن تركيا والشعب التركي، فإن أحداً لن يستخدم كلمات من قبيل “استعمار واحتلال واضطهاد ومذابح”، وإنما سيوجهون الشكر لتركيا قائلين “لقد جاء التركي الوفي ثانية”.