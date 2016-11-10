تركيا توافق على اتفاق تجارة “واسع″ مع بريطانيا فور الانفصال

أنقرة – رويترز – قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أمام لجنة برلمانية في أنقرة الخميس، إن تركيا وافقت على تطبيق اتفاق تجارة واسع النطاق مع بريطانيا فور خروجها من الاتحاد الأوروبي.

كان زيبكجي تعهد في يونيو حزيران عقب الاستفتاء البريطاني مباشرة بأن تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على العلاقات الاستثمارية والتجارية والمالية مع بريطانيا وتعزيزها.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة لأنقرة أواخر سبتمبر أيلول، إنه يأمل بإبرام اتفاق “ضخم” للتجارة الحرة عقب انفصال بريطانيا.

وقال زيبكجي أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان أثناء تقديمه موازنة وزارته لعام 2017، “قررنا إدخال اتفاق تجارة واسع النطاق بين البلدين حيز التطبيق فور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.”

ولم يكشف الوزير عن مزيد من التفاصيل.

وقال إن تركيا تخطط لتوسيع قائمة السلع التي تصدرها إلى إيران لتضم 400 سلعة بنهاية العام من 265 حالياً.

تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي قيمة صادرات تركيا إلى بريطانيا بلغ 10.6 مليار دولار في 2015.