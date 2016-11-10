رئيس الأركان التركي يتفقد الوحدات العسكرية الحدودية مع العراق

أنقرة – الأناضول – أجرى رئيس هيئة الأركان التركية الفريق أول خلوصي آكار، الخميس، جولة تفقدية للوحدات العسكرية في ولاية شرناق المتاخمة للحدود مع العراق.

وذكرت رئاسة الأركان في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن آكار توجه برفقة قادة القوات في الجيش التركي إلى شرناق لتفقد الوضع الحدودي.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية إلى ولاية شرناق، السبت الماضي، ضمت ناقلات جنود مدرعة، وآليات عسكرية، محملة على 30 عربة قطار.

وترسل تركيا في الآونة الأخيرة تعزيزات عسكرية إلى مناطق مختلفة على حدودها مع العراق وسوريا، بدعوى ضمان أمنها من الهجمات والتنظيمات الإرهابية والاستعداد لأي طارئ.