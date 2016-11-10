الشاهد في باريس لتشجيع الاستثمار بتونس

تونس – الأناضول – دعا رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، الخميس، المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين إلى الاستثمار في بلاده، خلال “هذه اللحظة الحاسمة من التحول الاقتصادي التونسي”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بباريس.

وقال الشاهد إن “تونس أنجزت مسار انتقالها الديمقراطي، وتدخل مرحلة الإقلاع الاقتصادي بعقد مؤتمر الاستثمار نهاية الشهر الجاري”.

وتأثر الاقتصاد التونسي سلباً منذ الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، تبعها تراجع حاد في صناعة السياحة الوافدة إلى البلاد، تزامناً مع عمليات تفجيرية استهدفت سياحاً ورجال أمن العام الماضي.

ومن المنتظر مشاركة 1350 شخصية من أصحاب القرار الاقتصادي ورجال الأعمال والمستثمرين، في مؤتمر تعقده تونس في 29 – 30 من الشهر الجاري، لجذب استثمارات جديدة إلى البلاد.

وثمّن رئيس الحكومة التونسية في المؤتمر، قرار الرئيس هولاند بمشاركة فرنسا في بعثة يرأسها رئيس الوزراء الفرنسي “مانوال فالس″ إلى مؤتمر الاستثمار المقبل.

وحققت تونس خلال العام الماضي نسبة نمو متواضعة عند 0.8%، واضطرت خلال وقت سابق من العام الجاري الحصول على قرض مالي بقيمة 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي في المؤتمر نفسه تشجيع مؤسسات بلاده “على الاستثمار في تونس″.

ووفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية اليوم، دعا فالس في لقائه مع يوسف الشاهد أمس بباريس، السياح الفرنسيين إلى العودة لتونس، مشيراً إلى أن الوضع الأمني هناك تحسن إلى حد كبير.

وحافظت فرنسا على صدارة الترتيب في عدد السياح الأوروبيين الذين اختاروا الوجهة التونسية منذ عام 2004، على الرغم من تراجع عدد السياح الفرنسيين العام الماضي بنسبة الثلث إلى 464.665 ألف سائح.

ويعيش في فرنسا 800 ألف مهاجر تونسي، من مجموع مليون و223 ألف تونسي بالخارج، وفق إحصائيات رسمية.

وتعتبر فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس، بنسبة 16.3% من إجمالي الواردات التونسية، فيما تستقبل فرنسا 28.7% من الصادرات التونسية، بحسب أرقام نشرتها السفارة الفرنسية عام 2015.