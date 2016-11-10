التعاون الإسلامي مستعدة للعمل بـ”صفة وثيقة” مع ترامب

السعودية – الأناضول – أعربت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، عن استعدادها للتعاون “بصفة وثيقة” مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقالت المنظمة في بيان لها، إنها تهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضافت أنها على استعداد للعمل بـ”صفة وثيقة” مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين المنظمة والولايات المتحدة والإسهام المشترك في التصدي للتحديات الدولية من أجل تعزيز التعايش السلمي والتفاهم والوئام في العالم.

وتستذكر المنظمة، وفق البيان، علاقاتها “المثمرة”، التي تطورت عبر السنين مع الولايات المتحدة، وتتطلع الى استمرار هذه العلاقة البناءة مع الإدارة المقبلة على أساس تبادل المصلحة والاحترام.

والأربعاء، أُعلن عن فوز الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون، ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للبلاد.

وأطلق ترامب، أثناء حملته الانتخابية، تصريحات أثارت جدلاً كبيراً بشأن الإسلام والمسلمين، ودعا في ديسمبر/ كانون أول 2015 إلى “حظر كامل وشامل على دخول المسلمين الولايات المتحدة”.

كما رفض الرجل استقبال اللاجئين المسلمين، سواء كانوا سوريين أو غيرهم، ودعا إلى وقف المهاجرين من العراق وسوريا حتى التوصل إلى نظام أمني يمكن من خلاله معرفة من يشكل منهم خطراً على الولايات المتحدة من عدمه.