قطر تتعهد برفع مستويات السلامة داخل منشآت مونديال 2022

الدوحة- د ب أ – أكد القائمون على تنظيم بطولة كأس العالم 2022 بقطر، أنهم سيعملون على تحسين مستوى الأمان داخل المشروعات الإنشائية للملاعب الرياضية، بعد وقوع حادثة لأحد العمال أدت لوفاته أواخر تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وقال حسن الذوادي الأمين العام للجنة المنظمة لمونديال قطر 2022: “هذه المآساة تذكرنا بأنه يمكن فعل المزيد دائما بدون الالتفات لما وصلنا إليه من إرساء قواعد جديدة للسلامة والصحة”.

وأضاف: سوف نتعلم من هذا الحدث المأساوي لتفادي وقوعه مرة أخرى”.

وكان أحد العمال من نيبال يبلغ من العمر 29 عاماً قد لقي حتفه في أواخر تشرين أول/أكتوبر الماضي داخل الموقع الإنشائي لملعب الوكرة، جنوبي العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن اصطدمت به إحدى الشاحنات.

وأكدت اللجنة المنظمة لمونديال 2022 أن الحادثة المذكورة، هي أول الحوادث التي تقع بمناسبة الأعمال الإنشائية الخاصة بالمونديال، بيد أن العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، أكدت أن آلاف القتلى سقطوا منذ أن فازت قطر بشرف تنظيم كأس العالم، أغلبهم عمالة قادمة من القارة الأسيوية.