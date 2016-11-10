موسكو “ليست مبتهجة” لفوز ترامب

موسكو - أ ف ب – اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الخميس، ان روسيا “ليست مبتهجة” بفوز دونالد ترامب بالرئاسة الاميركية، مشيراً الى انه يمكن ان يكون “معادياً” لروسيا مثل سلفه.

وقال ريابكوف لوكالة انباء انترفاكس الروسية، “لسنا في حالة ابتهاج… لا اريد ان نعطي الانطباع بأننا نعلق آمالاً كبيرة”.

واضاف ان “المواقف من روسيا التي عبر عنها (دونالد ترامب) وتلك التي عبر عنها مندوبو حملته والمقربون منه تتسم بشيء من القسوة”.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، ان “لا سبب يحملنا على تغيير وجهة نظرنا: اتسمت الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة بتوافق الحزبين على معاداة روسيا”.

وتتاقض تعليقات نائب وزير الخارجية مع تعليقات ادلى بها في وقت سابق التلفزيون الرسمي، والمسؤولون الروس الذين ابدوا ترحيباً بالملياردير الجمهوري يفوق الترحيب بمنافسته الجمهورية التي تعتبر معادية لمصالح موسكو.

وقد اتهمت هيلاري كلينتون منافسها دونالد ترامب مراراً، بأنه “دمية” في يدي فلاديمير بوتين.

وأعرب الرئيس الروسي الذي هنأ ترامب الاربعاء بفوزه، عن استعداده الاربعاء “لاجتياز المسافة المتعلقة به من الطريق” لاعادة علاقاته مع واشنطن، واصفاً هذه الطريق بأنها “صعبة”.

من جهته، قال ريابكوف الخميس ان موسكو اجرت اتصالات مع فريق الرئيس الاميركي الجديد، ولم يقدم مزيداً من الايضاحات.

وقال “لا ننتظر شيئاً مميزاً من الادارة الاميركية الجديدة”.

وتشهد العلاقات بين روسيا واميركا توتراً خطيراً، بسبب تعارضهما حول الحرب في سوريا والازمة الاوكرانية.