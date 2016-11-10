السعودية: إصابة 13 سعوديا وأجنبيا بمقذوفات حوثية أطلقت من اليمن

الرياض- د ب أ- أعلن مصدر أمنى سعودي أن 13 سعوديا ومقيما أجنبيا في المملكة أصيبوا نتيجة قيام ميليشا الحوثي بإطلاق مقذوفات على ظهران الجنوب، جنوب غرب السعودية.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي في بيان له الخميس إن فرق الدفاع المدني باشرت في حوالي الساعة الثانية عشر من مساء الخميس بلاغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الاراضي اليمنية على محافظة ظهران الجنوب”.

وأوضح أن المقذوفات تسببت في إصابة 13 سعوديا و مقيما من الجنسية البنغالية لإصابات مختلفة, حيث تم نقلهم الى المستشفى”.

وقال إن المقذوفات نتج عنها ايضا “تعرض ثلاثة منازل لأضرار مختلفة، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات”.