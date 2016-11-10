﻿الحكومة والبرلمان العراقي يقرران تأجيل انتخابات المحافظات

بغداد ـ «القدس العربي»: قررت الرئاسات الثلاث في العراق ( الجمهورية والوزراء والنواب )، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع الانتخابات النيابية المقبلة.

وصرّح رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات وائل الوائلي، أمس الخميس، ان الرئاسات الثلاث قررت تأجيل انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم إلى يوم اجراء انتخابات الدورة الرابعة للبرلمان، فيما اشار إلى ان كلا الاستحقاقين الانتخابيين سيتم اجراؤهما في يوم واحد.

وكشف ان «مفوضية الانتخابات تسلمت كتابا من رئاسة الجمهورية يبين فيه ان الرئاسات الثلاث اجتمعت حول اجراء انتخابات مجالس المحافظات من عدمه»، مبينا انه «تم اتخاذ قراراً بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى يوم اجراء انتخابات الدورة الرابعة لمجلس النواب لغرض اجراء كلا الاستحقاقين الانتخابيين في يوم واحد».

واضاف الوائلي ان «الكتاب يشير إلى تولي مجلس الوزراء اجراء التعديلات المطروحة على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل او تقديم مشروع قانون جديد».

وقد طالبت حركة الوفاق الوطني العراقي، في 15 آب/اغسطس 2016، بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقبلة عن موعدها المقرر في نيسان/إبريل 2017، داعية إلى اجرائها مع انتخابات مجلس النواب المقبل، وذلك لتحقيق كافة العوامل التي من شأنها نجاح الانتخابات بشكل كامل.

كما دعا رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، إلى اجراء الانتخابات النيابية والمحلية في وقت واحد، عازيا السبب إلى ضغط النفقات.

وكانت العديد من القوى السياسية طالبت بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات في نيسان/إبريل 2017، وجمعها من انتخابات مجلس النواب، وذلك لتقليص نفقات إجراء الانتخابات، إضافة إلى الحالة الأمنية غير المستقرة في العديد من المحافظات مثل الموصل والأنبار. ويتعين صدور قرار من مجلس النواب بتأجيل الانتخابات ليصبح قرار الرئاسات الثلاث نافذا.