﻿مشعل لترامب: لن يكون استقرار في المنطقة بدون حق فلسطين

غزة – «القدس العربي»: وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أكد خلالها أنه لن يكون هناك استقرار في المنطقة بدون «حق فلسطين». وقال مشعل في كلمة ألقاها عبر تقنية البث المباشر من مكان إقامته في العاصمة القطرية، في ملتقى القدس الشبابي العالمي الحادي عشر المنعقد في مدينة إسطنبول التركية «إسرائيل باتت عبئا على الولايات المتحدة ولا استقرار في المنطقة بدون حق فلسطين».

وأكد في كلمته التي نقلها الموقع الرسمي لحركة حماس أن الشعب الفلسطيني «أُثقل من سياسة أمريكا المنحازة لإسرائيل». وأضاف «أبناء أمتنا قادرون على تصويب مسار التاريخ ووقف التآمر».

وكانت حماس قد دعت ترامب بعد فوزه إلى إعادة تقييم سياسة بلاده تجاه الفلسطينيين والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني. وأكدت في بيان لها أن معاناة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ما زالت مستمرة «بسبب سياسة الانحياز من الإدارات الأمريكية المتعاقبة لمصلحة الاحتلال الصهيوني».

إلى ذلك أكد مشعل في كلمته أن حماية الأقصى واستنقاذ القدس «لن يتم إلا بالجهاد والانتفاضة تلو الأخرى، مبيناً «أن مسؤوليتنا هي التمسك بالقدس وتحريرها وتحرير كامل أرض فلسطين».

وشدد على أن القدس تعد «عنوان القضية ورمزها الأول»، مضيفا «ما بيننا وبين عدونا صراع محموم على هذه الرمزية، لذلك مسؤوليتنا إعلاء شأن القدس والتمسك بها وعدم التفريط بأي جزء منها». ودعا الى «مضاعفة جهده وجهاده من أجل إنقاذ القدس والأقصى في ظل خطر التهويد والتقسيم المتسارع»، مبيناً أن «القدس هي مفتاح الحرب والسلام».

واستغرب من انشغال الأمة عن قضيتهم الأساسية قضية القدس «في ظل تغيير إسرائيل لمعالم القدس من فوق الأرض وتحتها عبر الأنفاق».وطالب زعيم حماس جميع الأنظمة والقادة العرب لـ «تحمل مسؤولياتهم تجاه قضية القدس».

إلى ذلك دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة الفلسطينية والقادة العرب إلى «عدم المراهنة، أو خلق أوهام على نجاح ترامب»، كما جرت العادة مع كل محطة انتخابية للإدارة الأمريكية.

ورأت أن نجاحه المحمول على تحولات عنصرية وفاشية متزايدة في المجتمع الأمريكي «سيجد انعكاساته في توفير كل أشكال الدعم والتفوق لامتداده ومثيله العنصري والفاشي الكيان الصهيوني»، لافتا إلى أن دعواته التي أطلقها أثناء حملاته الانتخابية ستجد ترجماتها الصريحة في الدعم المطلق لإسرائيل، في معاداة كاملة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن مواجهة السياسة الأمريكية المرتقبة التي لن تخرج في جوهرها عن ذات السياسات المتعاقبة للإدارات الأمريكية المختلفة تستدعي «التوقف عن الرهان والأوهام على أي دور أمريكي يراعي المصالح الوطنية المنفردة أو الجمعية للأمة العربية».

ودعت الشعوب العربية وقواها السياسة لـ «ممارسة كل الضغوطات على أنظمتها لإعادة النظر في سياساتها الرسمية القائمة، وفرض تصويبها انطلاقاً من استراتيجيات تحررها من التبعية للسياسات والمخططات الأمريكية في المنطقة».