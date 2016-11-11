﻿تخوفات على المستوى الرسمي الفلسطيني بعد انتخاب ترامب وإسرائيل تواصل الضغط لإسقاط عباس وقلقة من عودة الكفاح المسلح

رام الله – «القدس العربي» : نشرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي تقريراً يفيد بوجود تخوف حقيقي على المستوى الرسمي الفلسطيني بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية. وتحدث التقرير عن مسارعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإرسال برقية التهنئة إلى ترامب وتمنيه بتحقيق السلام في ظل ولايته، إلا أن التخوفات الفلسطينية كبيرة جراء هذا الفوز غير المتوقع.

وأشار التقرير الإسرائيلي الى أن التخوف الرسمي الفلسطيني أساسه تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية دولياً خاصة وأن دونالد ترامب كشف سياسته بعدم نيته الضغط على إسرائيل، وبالتالي من الممكن أن تستغل الحكومة الإسرائيلية ذلك وتفعل ما تريد. بينما لو كانت هيلاري كلينتون هي الفائزة لشكلت استمرارا لحقبة سلفها باراك أوباما الذي وضع خطوطاً حمراء لرئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته.

وأورد التقرير تخوفاً فلسطينياً من المزيد من الدعم الأمريكي لإسرائيل في عهد ترامب خاصة من الناحية العسكرية وكذلك الوعد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وهو ما يعد تجاوزاً كبيراً في السياسة الخارجية الأمريكية أو الاستمرار في ما أسماه التقرير محاربة التطرف الإسلامي.

وفي السياق قال آفي ديختر رئيس جهاز المخابرات الاسرائيلية الداخلية «الشاباك» السابق ووزير الأمن الداخلي سابقا والرئيس الحالي للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تتوقع انهيار السلطة الفلسطينية بعد غياب رئيسها محمود عباس ما جعلها تستعد لإعادة السيطرة على مناطق الضفة الغربية المحتلة وإدارتها بشكل مباشر.

وأضاف أن إسرائيل ستسيطر مجدداً على مناطق السلطة الفلسطينية خوفاً من سقوطها تحت سيطرة جماعات مسلحة مختلفة منها حركة حماس حيث يتوقع نشوب صراعات مسلحة داخلية من جهة، ونشوب صراع مسلح مع إسرائيل من الجهة الأخرى. ونقل موقع «نبض إسرائيل» أمس عن ديختر قوله: في حال أجريت انتخابات لاختيار خليفة لعباس فإن هناك احتمالات لفوز ممثل حركة حماس مما يستدعي تدخلا إسرائيليا مباشرا.

وفي السياق ذاته كشف الموقع النقاب عن أن نتائج بحث شارك في إعداده 115 باحثا حذرت من أن انهيار السلطة سيفضي إلى تعاظم حماس في الشارع الفلسطيني علاوةً على أنه سيدفع قطاعات واسعة من حركة فتح للانضواء في إطار العمل المسلح ضد إسرائيل. وتوقع البحث أن يشجع الواقع الجديد على ظهور خلايا مسلحة منظمة تعيد للمشهد عمليات المقاومة القوية لحركة فتح وذلك على حساب عمليات الطعن والدهس ذات الطابع الفردي.

أما على الجانب الفلسطيني فكتب الصحافي محمد دراغمة على صفحته في فيسبوك يقول «ربما يختلف ترامب قليلا في الرئاسة عنه في الحملة الانتخابية لكن المؤكد ان الفلسطينيين ليسوا في قائمة أولوياته التي تمتد من الوضع الاقتصادي الداخلي الى التنافس التجاري مع الصين الى منطقة الباسفيك وصولا الى إيران والخليج العربي الى جانب التهديد بمواصلة دعم إسرائيل عسكريا وسياسيا». أما اكثر التقديرات تفاؤلا فتشير الى ان ترامب سيترك نتنياهو يسوي أموره مع الفلسطينيين بلا تدخل، بما يعني الانتقال من الاستيطان الى الضم الفعلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية وربطها بإسرائيل كليا، وأكثرها تشاؤما تشير الى ان إدارة ترامب ستضغط على الفلسطينيين لقبول ما يقدمه نتنياهو مستخدمة الأدوات السياسية والمالية ومنها ربما وقف الدعم المالي الامريكي «المجزي» للسلطة. وفي حال مقاومة السلطة الفلسطينية لضغط إدارة ترامب لا يستبعد العديد من المراقبين ومنهم الدكتور علي الجرباوي في جامعة بيرزيت والوزير السابق في السلطة الفلسطينية إقدام إدارته على تغيير النظام السياسي الفلسطيني او محاصرته حتى ينهار.

والفلسطينيون أنفسهم ليسوا في وضع يؤهلهم لمواجهة المرحلة الجديدة، فالعالم أجمع لم يعد يأخذهم على محمل الجد أنهم منقسمون جدا، فحركة «حماس» تسيطر على غزة وحركة «فتح» تسيطر على الضفة و»فتح» ايضا ليست في حال جيدة وقادتها منشغلون في «الخلافة» أكثر من انشغالهم في مستقبل الوطن والقضية.

اما «حماس» التي يقول دراغمة إنها تقدم نفسها بديلا للسلطة و»فتح» فهي منشغلة بالحفاظ على سلطتها في ذاك الشريط الساحلي الضيق جدا الذي لا تتجاوز مساحته 360 كيلومترا مربعا، والمحاصر جدا ويضم مليوني نسمة تعتمد غالبيتهم العظمى على المساعدات الغذائية وفي غضون أربعة أعوام لن تكون لديهم مياه صالحة للشرب.