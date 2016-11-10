﻿اقتحام الأقصى وإصابة فلسطيني بالرصاص بحجة إلقاء زجاجة حارقة

رام الله – «القدس العربي»: نفذت مجموعات يهودية اقتحامات للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، في حين داهمت مجموعة من أفراد جهاز المخابرات الإسرائيلية المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى وأجرت فيه جولة استكشافية. واقتحمت مجموعات صغيرة ومتتالية من المستوطنين المسجد الأقصى من باب المغاربة تحت حراسة شرطة الاحتلال وأذرعها العسكرية المختلفة ونفذت جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد. في حين تصدى لها المصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وكانت اقتحامات أول من أمس الأربعاء قد سجلت ارتفاعا في عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد التي زاد عددها عن المئة مستوطن. وتباهت المجموعات المتطرفة أن العام الحالي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المتطرفين اليهود الذين دخلوا المسجد الأقصى.

وميدانياً كذلك أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل أسير من بلدة يطا جنوب الخليل بالإسمنت المسلح. وداهمت قوات الاحتلال منطقة رقعة شمال البلدة واقتحمت منزل عائلة الأسير يونس عايش زين المتهم بتدبير عملية تل أبيب في يونيو/ حزيران العام الماضي وحاصرته وأخلت قاطنيه وقامت بإغلاقه بالباطون .

وأصيب فلسطيني بعيار ناري في منطقة الفخذ بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه بشكل مباشر خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من حاجز عطارة الواقع بين بلدتي بيرزيت وعطارة شمال رام الله. وكانت المواجهات قد اندلعت بين طلبة المدارس وقوات الاحتلال بعد مسيرة طلابية في الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات. ومع وصول المسيرة للقرب من الحاجز العسكري هاجمها جيش الاحتلال بقنابل الغاز السام وقنابل الصوت والرصاص المطاطي والرصاص الحي بشكل كثيف. وادعت مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الشاب الذي اصيب ألقى زجاجة حارقة باتجاه جنود الحاجز العسكري، فيما لم تقع إصابات في صفوف الجيش وأنه جرى إطلاق النار على الشاب واصيب في ساقه وتم اعتقاله.

وشمال الضفة الغربية سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وثائق شخصية تعود للشهيد منير عبد الكريم جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بعد 24 عاما على استشهاده. وقالت عائلة الشهيد جرادات إنهم تلقوا اتصالا هاتفيا من الارتباط العسكري الفلسطيني للحضور من أجل استلام بطاقة هوية نجلهم الشهيد بالإضافة إلى 50 صورة شخصية. والشهيد منير جرادات استشهد بعد اصابته في البلدة برصاص الاحتلال في عام 1992.