قاض يرفض مسعى ترامب لاستبعاد تصريحات انتخابية من محاكمة في قضية غش





سان دييجو- رويترز- أصدر قاض أمريكي حكما مؤقتا اليوم الخميس برفض مسعى دونالد ترامب لاستبعاد عدة تصريحات أدلى بها اثناء الحملة الانتخابية من محاكمة في قضية غش بشأن مشروعه جامعة ترامب.

وجاء الحكم قبيل جلسة استماع تمهيدا للمحاكمة ستعقد في قت لاحق اليوم حيث سيواجه محامو الرئيس المنتخب طلابا يزعمون أنه غرر بهم تحت تأثير وعود كاذبة لدفع ما يصل إلى 35 ألف دولار لتعلم “أسرار” الاستثمار العقاري لترامب من معلمين “انتقاهم” بنفسه.

وتقول مستندات قدمها الطلاب للمحكمة إن ترامب يملك حصة 92 بالمئة في جامعة ترامب ويسيطر على جميع القرارات الرئيسية. وينفي الرئيس المنتخب الاتهامات ويجادل بأنه يعتمد على آخرين لإدارة النشاط.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 28 نوفمبر تشرين الثاني.

وفي الحكم الذي صدر اليوم الخميس قال جونزالو كورييل قاضي المحكمة الجزئية الامريكية في سان دييجو إن محاميي ترامب يمكنهم تجديد اعتراضاتهم على تصريحات وأدلة بعينها من الحملة الانتخابية اثناء المحاكمة.

وجادل محامو ترامب بأن المحلفين يجب ألا يستمعوا إلى تصريحات ترامب التي أدلى بها اثناء الحملة الانتخابية بما في ذلك تصريحات بشأن كورييل نفسه.

وفي تلك التصريحات هاجم ترامب القاضي قائلا إنه متحيز ضده. وزعم أن كورييل -المولود في انديانا، لكنه ينحدر من أصول مكسيكية- لا يمكنه ان يكون محايدا بسبب تعهد ترامب لبناء سور بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وجادل محامو ترامب بأنه ينبغي لكورييل أن يستبعد من المحاكمة اتهامات بشأن سلوك ترامب الشخصي -بما في ذلك تصرفات جنسية مزعومة غير لائقة وضرائبه وحالات إفلاس لشركات- بالاضافة إلى خطب وتغريدات على تويتر. وجادلوا بأن المعلومات ليس لها أهمية للمحلفين وضارة بالقضية.

وفي أوراق مقدمة للمحكمة زعم محامو الطلاب أن تصريحات ترامب ستساعد المحلفين اثناء تقييمهم لمصداقيته.

وكتب كورييل في الحكم الصادر اليوم “المدعى عليهم لم يحددوا أدلة بعينها يريدون استبعادها… وعليه فإن المحكمة ترفض إصدار حكم نهائي في هذا الوقت.”

وكثيرا ما يصدر القضاة في كاليفورنيا أحكاما مؤقتة ثم توضع في صيغة نهائية بعد جلسة استماع مع تغييرات رئيسية قليلة.

وامتنع ممثل للمدعين عن التعقيب ولم يتسن على الفور الوصول إلى ممثلين لترامب.