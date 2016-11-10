﻿في خطوة للسيطرة عليها سلاح الحصار والجوع يظهر مجدداً في غوطة دمشق الغربية

غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: ما لبث النظام السوري أن أطفأ الثورة في مدينتي داريا ومعضمية الشام من غوطة دمشق الغربية، حتى بدأ باستكمال أعماله العسكرية في المناطق المناهضة له كافة في عمق الغوطة الغربية، تزامناً مع تقدمٍ يحرزه في الغوطة الشرقية باتجاه دوما من تل كردي.

يعد مخيم خان الشيح في الغوطة الغربية نقطة عبور باتجاه شمال درعا وغرب القنيطرة عبر اتستراد السلام، كما أنه آخر معقل ثوري من الجهة الغربية نحو دمشق العاصمة، فاتجهت أنظار قوات النظام إلى المخيم مباشرةً بعد أن تم تفريغ مدينة داريا وتهجير ثوار المعضمية، آملة إنهاء أي عمل مسلح ضد النظام قرب العاصمة دمشق، متبعة سيناريو الفصل بين معضمية الشام وداريا.

في بداية تشرين الأول/اكتوبر الماضي تمكنت قوات النظام والمليشيات الموالية لها من الفصل بين بلدة زاكية ومخيم خان الشيح نارياً لتطبق السيطرة العسكرية على الأخير في نهاية تشرين الأول/اكتوبر الماضي، واضعة بذلك آلاف النازحين والمهجرين من ريفي دمشق تحت سطوة سلاح الجوع والحصار ثانيةً.

ويقول العقيد أبو الخير العطار وهو أحد القادة العسكرين في مدينتي داريا ومعضمية الشام في حديث خاص مع لـ«القدس العربي»، «تأتي عملية الفصل بين زاكية وخان الشيح بعد أن ضمن النظام معضمية الشام وداريا، ليمارس ذات العمل العسكري في تلك المنطقة ـ الفصل بين البلدات والمدن من ثم إنهاءها واحدة تلو الأخرى».

يرى أن قرب مخيم خان الشيح من العاصمة أكسبه هذه الأهمية العسكرية، «فأصبحت منطقة خان الشيخ هي المنطقه الثائرة الأقرب إلى العاصمة، ولهذا وجدنا أن عصابة بشار قد كثفت هجمات الطيران عليها لتدميرها وللفصل بين تلك القرى ومن ثم الهجوم عليها، من أجل السيطرة». وكان طيران النظام قد كثف من قصفه المخيم، حيث وصل معدل البراميل المتفجرة التي ألقيت على الخان في اليوم الواحد 50 برميلاً. وقال الناشط الإعلامي في غوطة دمشق الغربية يوسف أبو راتب: يوجد 1200 شخص محاصرين بشكل كامل في خان الشيح منهم 3000 طفل، بينما يعيش حوالي 6000 مدني داخل بلدة زاكية بلا خبز منذ شهر تقريباً.

حيث اعتُبر خان الشيح وبلدة زاكية منذ بداية الثورة السورية، وجهة المهجرين والنازحين الفارين من خطر الحرب وأهوالها على مدنهم وبلداتهم بوصفهما من المناطق النائية البعيدة عن طوق العاصمة من جهة، ولكون خان الشيح يمثل مخيماً للاجئين الفلسطنيين.

ويتخوف الأهالي من سيناريو التهجير بعد الفصل على غرار ما حصل سابقاً في مدن مجاورة، فيما يرى عسكريون أن التهجير نحو الشمال السوري أمر غير وارد الآن، والسيناريوهات الأكثر قوة هي تفريغ المنطقة جنوباً نحو درعا كونها الأقرب، أو إنهاء الثورة فيها بعمل عسكري ضارب.