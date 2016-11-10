﻿المركزي المصري يبرم اتفاق تمويل بملياري دولار مع بنوك أجنبية

القاهرة – رويترز: قال البنك المركزي المصري في بيان أمس الخميس انه أبرم اتفاق تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار مع كونسورتيوم من بنوك دولية، في صفقة تهدف إلى تعزيز احتياطياته الأجنبية، في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين، للمساعدة في إنعاش اقتصادها، الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ انتفاضة 2011.

وتتوقع القاهرة الحصول هذا الأسبوع على الموافقة النهائية على قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي، في اتفاق سيدعم برنامجا طموحا للإصلاح شهد تحرير سعر صرف الجنيه الأسبوع الماضي.

وقال البنك المركزي ان اتفاق إعادة الشراء الذي جرى الإعلان عنه أمس الخميس يبلغ أجل استحقاقه عاما واحدا، وتوفر البنوك من خلاله أموالا بضمان سندات دولية أصدرتها وزارة المالية في الآونة الأخيرة وأدرجتها في البورصة الإيرلندية.

وقال المركزي في بيان إن هذه الصفقة تعزز السيولة وحجم الاحتياطيات الأجنبية لديه، كما تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات في الآونة الأخيرة لفتح المجال أمام الاقتصاد وغرس بذور الثقة، من خلال تطبيع الأوضاع في السوق المحلية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى نحو 19 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول، من 36 مليار دولار عشية انتفاضة 2011، في الوقت الذي تبذل فيه البلاد قصارى جهدها لعودة السياحة والاستثمارات الأجنبية بعد عزوف بسبب سنوات الاضطرابات.

ومع اتساع عجز الميزانية، وتناقص الاحتياطيات، وازدهار السوق السوداء للعملة، أجرت مصر سلسلة من الإصلاحات لاستعادة ثقة المستثمرين ومن بينها خفض كبير في الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي لدى «سي.آي كابيتال» للاستثمار «هذا الاتفاق يعطي إشارة على تعاون نقدي-مالي إيجابي وتقليص الاعتماد على الدعم الأجنبي وزيادته على الأسواق الدولية. هذا أمر إيجابي للمعنويات.»

وقالت وزارة المالية انها أصدرت سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار في طرح خاص للبنك المركزي أمس الأول.

ويشمل الطرح سندات بقيمة 1.360 مليار دولار بعائد 4.62 في المئة تستحق في ديسمبر/كانون الأول 2017، وسندات بقيمة 1.320 مليار دولار بعائد 6.75 في المئة تستحق في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وسندات بقيمة 1.32 مليار دولار بعائد سبعة في المئة تستحق في نوفمبر تشرين الثاني 2028.

وقالت الوزارة ان الإصدار لن يؤثر على خططها لإصدار سندات دولارية بقيمة تتراوح بين مليارين و2.5 مليار دولار في نهاية هذا العام، على الرغم من أن التوقيت الدقيق للطرح سيتحدد بناء على ظروف السوق العالمية، وتداعيات فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وخططت مصر لبدء الترويج لبيع سنداتها الدولارية أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال هاني جنينة، مدير البحوث لدى «بلتون المالية» للاستثمار «هذا تمويل مرحلي فقط إلى حين نحصل على حصيلة السندات الدولارية بحلول يناير… المليارات الأربعة بمثابة ضمانة.»

ومن المتوقع أن يوافق صندوق النقد على برنامج إقراض مصر خلال اجتماع لمجلسه التنفيذي اليوم الجمعة. وقال الصندوق أمس انه سيعطي مصر شريحة أولى من قرض قيمتها 2.75 مليار دولار اليوم، على افتراض تصويت مجلس الصندوق لصالح الموافقة على البرنامج البالغة قيمته 12 مليار دولار.

وحرر البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس (3 في المئة) لاستعادة التوازن في أسواق العملة، وأعاد العمل بسوق العملة فيما بين البنوك.

وأعطى إعلان صندوق النقد الدولي وصفقة الملياري دولار التي أعلنها البنك المركزي أملا للأسواق في سرعة تدفق سيولة جديدة لتحقيق استقرار سعر العملة.