﻿تضارب المصالح بين «رجل الأعمال» والسياسي يترصد ترامب بعد انتخابه رئيسا لأمريكا

واشنطن – أ ف ب: يبدو ان دونالد ترامب، الذي يدير امبراطورية اقتصادية وانتخب رئيسا للولايات المتحدة، سيعرض نفسه مع دمج هاتين المهمتين لحالات تضارب مصالح غير مسبوقة في التاريخ السياسي الأمريكي.

فبصفته رجل أعمال جمع الرئيس الجمهوري المنتخب ثروة عبر شبكة واسعة من الفنادق والمباني الفخمة أثناء ادارته «منظمة ترامب»، الشركة القابضة التي تشرف على انشطته ويحيط الغموض بتفرعاتها.

وتشير المعلومات المتوافرة إلى ان نشاط هذه الامبراطورية العقارية يتركز بشكل اساسي في الولايات المتحدة، وكذلك في دول حليفة (كوريا الجنوبية، تركيا…) من المفترض ان تواصل ادارة ترامب علاقاتها معها ما قد يؤدي إلى تضارب مصالح.

ونظرا إلى عدم طرح «منظمة ترامب» في البورصة يسود الغموض الكثير من انشطتها. ولفتت وسائل إعلام أمريكية إلى علاقات وثيقة مع مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حازت قيادته اشادة ثري العقارات اثناء الحملة الانتخابية.

وفي تموز/يوليو اكد ترامب «ليكن واضحا، لا املك اية مصالح مالية في روسيا».

لكن الغموض لا يقتصر على روسيا. فحسب صحيفة (وول ستريت جورنال) تلقى الملياردير منذ 1998 قروضا بقيمة 2.5 مليار دولار من مصرف «دويتشه بنك» لتمويل انشطته الاقتصادية. لكن البنك الألماني الخاضع لتحقيق في الولايات المتحدة لدوره في الأزمة المالية في 2008 سيلزم بتسديد غرامة ضخمة ما زالت قيمتها موضع جدل في واشنطن. وفي حال ورثت ادارة ترامب هذا الملف فهل ستحد من حزمها لمراعاة مصالح الرئيس؟

ليست الاتهامات بتضارب المصالح جديدة في الولايات المتحدة. فقد لطخت ادارة جورج دبليو بوش الذي كان نائبه ديك تشيني يدير حتى استقالته في 2000 مجموعة «هاليبرتون» النفطية التي حازت عقودا نفطية سخية في العراق بعد الاجتياح الأمريكي في 2003.

لكن وضع ترامب له بعد آخر، خصوصا ان اسمه مرتبط بشكل وثيق بإمبراطوريته الاقتصادية. وأوضحت استاذة القانون والأخلاق في جامعة واشنطن كاثلين كلارك ذلك بالقول»الامر غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة لا سيما اننا نجهل حجم وطبيعة علاقاته المالية».

كما اشارت الخبيرة في المسائل الأخلاقية إلى نقطة تثير القلق بشكل خاص لدى رجل الاعمال الذي مول توسع اعماله بالدين، وقالت «نجهل لمن يدين بالمال، والدين المالي يشكل رابطا ماليا اهم بكثير من الاستثمار».

حتى الآن نادرا ما تطرق ترامب إلى مواضع تضارب المصالح المحتملة هذه، أولا لأن أحدا لم يكن يتصوره جالسا فعلا في المكتب البيضاوي، وثانيا لأن القانون الأمريكي مرن جدا بهذا الشأن.

فهو يجيز للرئيس ونائب الرئيس ممارسة مهام ولاية رئاسية وأنشطة اقتصادية في آن، لكنه يفرض قيودا أكثر تشددا على الاعضاء المعينين في السلطة التنفيذية.

ويحظر الدستور على اي مسؤول سياسي قبول أي «أجر» من قوة أجنبية، لكن هذا الأمر لا يمنع باي شكل القيام باعمال مع شركاء خاصين في الخارج.

وسارع ترامب إلى اخماد أي جدل، حيث تعهد أثناء الحملة الانتخابية تفويض هيئة مالية مستقلة إدارة أعماله، ما سيحرمه من أي حق رقابة على مجموعته.

لكن الملياردير أضاف ان إدارة هذه الهيئة ستعهد لثلاثة من ابنائه يتولون حاليا مهام نواب رئيس «منظمة ترامب».

هل يكفي ذلك فعلا لإبقاء ترامب بعيدا عن إمبراطوريته؟ في ايلول/سبتمبر قال ابنه دونالد جونيور «لا نناقش هذه الأمور (…) فكما تعلمون ان (الرئاسة) وظيفة بدوام كامل. يجب ألا يقلق على شركته».

هذه الاستراتيجية اعتمدها قائد آخر هو رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني . فبعد انتخابه للمرة الاولى في 1994 رئيسا للحكومة الإيطالية اوكل لافراد من عائلته إدارة امبراطوريته السمعية البصرية، لكنه لم يفلت من شبهات راسخة في تضارب المصالح.